Исследование: жители Эстонии делают покупки онлайн, чтобы сэкономить время и избежать стресса

Директор по развитию бизнеса DPD в странах Балтии Маргот Хейнсалу пояснила, что, как правило, жители Эстонии демонстрируют высокий уровень удовлетворенности заказом товаров в интернете, поскольку находят, что это экономит время и деньги, а также позволяет избежать стресса. ”В целом важную роль в уровне удовлетворенности играет и тот факт, что жители страны особенно положительно оценивают получение своих посылок, то есть процесс транспортировки. Это очень важный фактор, поскольку именно в момент получения посылки совершение покупки становится реальностью”, — сказала Хейнсалу.

Результаты проходящего уже четвертый год подряд общеевропейского исследования DPD показывают, что по оценке 76% активных интернет-покупателей Эстонии (т.е. людей, которые ежемесячно совершают в интернете, как минимум, одну покупку), онлайн-шопинг экономит время. 66% однозначно согласились с утверждением, что покупки в интернете также позволяют сэкономить деньги.

”В том, что касается экономии денег и времени, мнения жителей Эстонии в значительной степени совпадают с мнением интернет-покупателей в других европейских странах. Несколько больше была разница в оценках уменьшения стресса, — отметила Хейнсалу. — Если в Эстонии 55% интернет-покупателей считают, что онлайн-шопинг позволяет сократить стресс в сравнении с походами в обычные магазины, то в среднем по Европе таких респондентов было целых 67%”.