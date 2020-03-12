12.03.2020, 12:59

Исследование: жители Эстонии делают покупки онлайн, чтобы сэкономить время и избежать стресса


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Aliexpressist asjade tellimineFoto: Hendrik Osula

Заказанное курьерским и логистическим предприятием DPD общеевропейское исследование продемонстрировало, что жители Эстонии считают покупки в интернет-магазинах удобнее, чем в обычных, прежде всего, потому, что они экономят время и деньги. По оценке половины респондентов, онлайн-шопинг также создает заметно меньше стресса.

Директор по развитию бизнеса DPD в странах Балтии Маргот Хейнсалу пояснила, что, как правило, жители Эстонии демонстрируют высокий уровень удовлетворенности заказом товаров в интернете, поскольку находят, что это экономит время и деньги, а также позволяет избежать стресса. ”В целом важную роль в уровне удовлетворенности играет и тот факт, что жители страны особенно положительно оценивают получение своих посылок, то есть процесс транспортировки. Это очень важный фактор, поскольку именно в момент получения посылки совершение покупки становится реальностью”, — сказала Хейнсалу.

Результаты проходящего уже четвертый год подряд общеевропейского исследования DPD показывают, что по оценке 76% активных интернет-покупателей Эстонии (т.е. людей, которые ежемесячно совершают в интернете, как минимум, одну покупку), онлайн-шопинг экономит время. 66% однозначно согласились с утверждением, что покупки в интернете также позволяют сэкономить деньги.

”В том, что касается экономии денег и времени, мнения жителей Эстонии в значительной степени совпадают с мнением интернет-покупателей в других европейских странах. Несколько больше была разница в оценках уменьшения стресса, — отметила Хейнсалу. — Если в Эстонии 55% интернет-покупателей считают, что онлайн-шопинг позволяет сократить стресс в сравнении с походами в обычные магазины, то в среднем по Европе таких респондентов было целых 67%”.

Согласно исследованию DPD, жители Эстонии особенно довольны простотой всего процесса онлайн-шопинга и получения посылок. 82% интернет-покупателей в Эстонии считают, что опыт их последней покупки онлайн был особенно приятным. В Европе соответствующий показатель составляет 78%.

По словам Хейнсалу, исследование показало, что помимо простого и понятного устройства интернет-магазинов, важную роль играет широкий выбор вариантов доставки заказа. ”Это также одна из причин того, почему в Эстонии уровень удовлетворенности выше, чем в других европейских странах. В Эстонии превосходно развита сеть почтовых автоматов, что позволяет клиенту прийти за посылкой в удобное для него время”, — пояснила она.

Отчет об онлайн-шопинге для концерна DPD — крупнейшее исследование онлайн-торговли, выполняющееся с 2016 года. В анонимном опросе участвовали 24 255 респондентов из 21 европейской страны, включая Эстонию. В выборке участвовали люди в возрасте от 18 лет, купившие в прошлом году в интернете хотя бы один физический предмет.

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