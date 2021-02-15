Исследование: жители Эстонии более склонны к предпринимательской деятельности, чем латыши и литовцы

Предпринимательство как карьерный выбор особенно привлекательно для людей в возрасте до 35 лет, из которых целых 86% рассматривают возможность занятия предпринимательством. При этом молодые люди чаще выбирают более современные формы предпринимательства, например, 75% интересуются электронной коммерцией, и только треть респондентов хотели бы заниматься предпринимательством по франшизе.

Желание людей стать предпринимателями заметнее всего поддерживают возможность заниматься любимым делом (78%), а также желание быть хозяином самому себе (66%) и возможность получать доход в дополнение к своей основной повседневной работе (64%).

Самыми большими препятствиями для открытия бизнеса люди считают отсутствие начального капитала и необходимость разбираться в нормативных требованиях. Если каждый второй, заинтересованный в предпринимательстве, видит препятствие в деньгах, то более трети опасаются недостаточного дохода и неудач.

Примерно половина респондентов чувствуют, что обладают полной поддержкой друзей и семьи в том, что касается начала собственного бизнеса, но при этом почти две трети женщин считают, что близкие способны повлиять на их бизнес-планы.

Согласно исследованию, мужчины несколько более уверены в открытии своего дела, чем женщины. 56% мужчин считают, что у них есть навыки и знания, нужные, чтобы начать карьеру предпринимателя, а среди женщин верят в себя 47%.

В проведенном в 2020 году региональном опросе приняли участие 1000 человек в возрасте от 14 до 99 лет из Эстонии, Латвии и Литвы. Цель исследования Amway Global Entrepreneurship Report (AGER) — выяснить отношение людей к предпринимательской деятельности, определить их предпринимательский дух, а также понять и сравнить потребности жителей различных регионов в связи с началом собственного бизнеса. Отчет AGER составлен Техническим университетом Мюнхена, а проводила опрос исследовательская фирма GfK.