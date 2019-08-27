27.08.2019, 10:51

Исследование: жителей Эстонии раздражает учет часов, в которые они должны ”протирать штаны” в офисе

 (13)
rus.delfi.ee
EST 16
Kontor stock
Töö kontorisFoto: Mana Kaasik

Проведенный Эстонским центром исследований опрос показал, что видение идеальной рабочей среды и реальное положение вещей в Эстонии существенно отличаются. Работа в офисе открытой планировки многим не нравится, а учет проведенного на работе времени раздражает.

”Исследование показало, что наиболее распространены на данный момент офисы открытой планировки, где работают до 10 человек, и у каждого есть свое место. Однако, люди в первую очередь отдают предпочтение возможности использовать как общие, так и приватные помещения, на втором месте стоит приватный кабинет или мастерская”, — сказала руководитель Эстонского центра исследований Рийн Пярнаметс. ”Работа в домашнем офисе или мастерской заняла в опросе третью позицию, и на последнем месте оказались самые распространенные условия труда — офис открытой планировки вместимостью до 10 человек и наличие своего рабочего места”.

”Что касается рабочего времени, то людей больше всего беспокоит учет часов, в которые они должны ”протирать штаны” в офисе. Если трудоспособные жители Эстонии могли бы сами выбирать свой график, то 40% хотели бы получать четкие задания, но при этом иметь возможность самим выбирать время для их исполнения, без учета трудочасов”, — отметила Пярнаметс.

По словам крупнейшего владельца офисных площадей в Таллинне и руководителя правления Technopolis Ülemiste AS Герта Йостова, наряду с развитием обычных офисов они обращают все больше внимания на новый тренд под названием coworking — контора для совместной работы. ”Исследование показало, что работоспособное население Эстонии мало сталкивалось с моделью coworking: всего 2% ответивших сами имели такой опыт, и 3%, у которых с этим соприкасались родственники или друзья. 17% слышали о коворкинге, однако не работали там, и три четверти вообще не имеют об этом никакого представления”, — рассказал Йостов.

”Постоянно растущее число малых предпринимателей вызовет в будущем спрос на маленькие офисные площади и места в конторах для совместной работы. По оценке Colliers Group, в 2030-м году свыше 30% всего рынка офисных площадей США будут составлять коворкинг-офисы. В такой конторе рабочие места или помещения разного размера и разного уровня приватности арендуют как фрилансеры, так и крупные предприятия, которые зачастую являются представителями абсолютно разных жизненных сфер. Коворкинг предлагает возможности для общения, генерации новых идей и сотрудничества, что является важными факторами для рабочей среды в будущем. Также это дает возможность самому определять свой график”.

”Возможности для удаленной работы, которые предлагают многие предприятия своим работникам, помогают пережить критические моменты на работе и в личной жизни, но совмещать дом и постоянное рабочее место не стоит”, — рассказал Йостов. ”Поэтому мы открыли в квартале Маакри коворкинг площадью 1800 кв.м под названием UMA Workspace”.

Опрос также показал, что в будущем многие наемные работники хотят стать предпринимателями. Если сейчас 66% трудоспособного населения работают как наемные сотрудники на благо одного предприятия, 10% являются предпринимателями или самозанятыми лицами и только 2% являются классическими фрилансерами, которые работают на разные компании, то в будущем 33% хотели бы стать предпринимателями и 10% фрилансерами. Наемными рабочими со стабильным местом работы хотела бы быть половина трудоспособного населения Эстонии.

Исследование среди трудоспособного населения Эстонии в возрасте 15-64 года в мае 2019 года провел Эстонский центр исследований по заказу Technopolis Ülemiste AS. В ходе исследования хотели выяснить, какое представление об идеальных условиях труда имеют жители Эстонии. В том числе респондентов опрашивали, каким мог бы быть идеальный график, место и форма выполнения работы, организация рабочего процесса и отдыха, рабочая среда и инструменты, а также социальные отношения. Исследование провели с помощью эстонской веб-панели Norstat, в опросе участвовали 700 человек.

Текущие условия труда у работающих жителей Эстонии и предпочтения в отношении рабочей среды всех жителей Эстонии трудоспособного возраста

Наиболее важные аспекты рабочей среды

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: