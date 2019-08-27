Исследование: жителей Эстонии раздражает учет часов, в которые они должны ”протирать штаны” в офисе

”Исследование показало, что наиболее распространены на данный момент офисы открытой планировки, где работают до 10 человек, и у каждого есть свое место. Однако, люди в первую очередь отдают предпочтение возможности использовать как общие, так и приватные помещения, на втором месте стоит приватный кабинет или мастерская”, — сказала руководитель Эстонского центра исследований Рийн Пярнаметс. ”Работа в домашнем офисе или мастерской заняла в опросе третью позицию, и на последнем месте оказались самые распространенные условия труда — офис открытой планировки вместимостью до 10 человек и наличие своего рабочего места”.

”Что касается рабочего времени, то людей больше всего беспокоит учет часов, в которые они должны ”протирать штаны” в офисе. Если трудоспособные жители Эстонии могли бы сами выбирать свой график, то 40% хотели бы получать четкие задания, но при этом иметь возможность самим выбирать время для их исполнения, без учета трудочасов”, — отметила Пярнаметс.

По словам крупнейшего владельца офисных площадей в Таллинне и руководителя правления Technopolis Ülemiste AS Герта Йостова, наряду с развитием обычных офисов они обращают все больше внимания на новый тренд под названием coworking — контора для совместной работы. ”Исследование показало, что работоспособное население Эстонии мало сталкивалось с моделью coworking: всего 2% ответивших сами имели такой опыт, и 3%, у которых с этим соприкасались родственники или друзья. 17% слышали о коворкинге, однако не работали там, и три четверти вообще не имеют об этом никакого представления”, — рассказал Йостов.