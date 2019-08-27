Исследование: жителей Эстонии раздражает учет часов, в которые они должны ”протирать штаны” в офисе

”Постоянно растущее число малых предпринимателей вызовет в будущем спрос на маленькие офисные площади и места в конторах для совместной работы. По оценке Colliers Group, в 2030-м году свыше 30% всего рынка офисных площадей США будут составлять коворкинг-офисы. В такой конторе рабочие места или помещения разного размера и разного уровня приватности арендуют как фрилансеры, так и крупные предприятия, которые зачастую являются представителями абсолютно разных жизненных сфер. Коворкинг предлагает возможности для общения, генерации новых идей и сотрудничества, что является важными факторами для рабочей среды в будущем. Также это дает возможность самому определять свой график”.
”Возможности для удаленной работы, которые предлагают многие предприятия своим работникам, помогают пережить критические моменты на работе и в личной жизни, но совмещать дом и постоянное рабочее место не стоит”, — рассказал Йостов. ”Поэтому мы открыли в квартале Маакри коворкинг площадью 1800 кв.м под названием UMA Workspace”.
Опрос также показал, что в будущем многие наемные работники хотят стать предпринимателями. Если сейчас 66% трудоспособного населения работают как наемные сотрудники на благо одного предприятия, 10% являются предпринимателями или самозанятыми лицами и только 2% являются классическими фрилансерами, которые работают на разные компании, то в будущем 33% хотели бы стать предпринимателями и 10% фрилансерами. Наемными рабочими со стабильным местом работы хотела бы быть половина трудоспособного населения Эстонии.
Исследование среди трудоспособного населения Эстонии в возрасте 15-64 года в мае 2019 года провел Эстонский центр исследований по заказу Technopolis Ülemiste AS. В ходе исследования хотели выяснить, какое представление об идеальных условиях труда имеют жители Эстонии. В том числе респондентов опрашивали, каким мог бы быть идеальный график, место и форма выполнения работы, организация рабочего процесса и отдыха, рабочая среда и инструменты, а также социальные отношения. Исследование провели с помощью эстонской веб-панели Norstat, в опросе участвовали 700 человек.
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