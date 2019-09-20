Исследование: зарплата как мотиватор у эстонских работников стоит на пятом месте

Три месяца длилась социальная кампания ”Я знаю”, в рамках которой фирма CV-Online исследовала важность понимания пользы своей работы. В итоге выяснилось, что основные мотиваторы, ценности, причины менять или искать работу изменились.
На первом плане для жителей Эстонии стал коллектив, в то время как зарплата отодвинулась на пятое место, а между ними расположились: удобный график, удобное место работы и понимание, что твоя работа важна.
В анонимном опросе главной причиной работать стали хорошие коллеги (55%), а удобное местоположение (48%) и удобный график (48%) поделили второе-третье место. Зарплата, которая раньше была основной причиной, сейчас находится на пятом.
Также опрос подтвердил, что людям лучше работается там, где к ним относятся справедливо и наравне с другими, где культура управления сильная. А вот слабая культура управления, и стресс из-за переработок напрямую влияет на главный фактор хорошего рабочего места — дружелюбный рабочий климат.
Эстафета ”Я знаю” за пять недель обошла 40 предприятий по всей Эстонии, где в сумме коснулась 5000 работников.
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