Исследование: зарплата как мотиватор у эстонских работников стоит на пятом месте

На первом плане для жителей Эстонии стал коллектив, в то время как зарплата отодвинулась на пятое место, а между ними расположились: удобный график, удобное место работы и понимание, что твоя работа важна.

В анонимном опросе главной причиной работать стали хорошие коллеги (55%), а удобное местоположение (48%) и удобный график (48%) поделили второе-третье место. Зарплата, которая раньше была основной причиной, сейчас находится на пятом.

Также опрос подтвердил, что людям лучше работается там, где к ним относятся справедливо и наравне с другими, где культура управления сильная. А вот слабая культура управления, и стресс из-за переработок напрямую влияет на главный фактор хорошего рабочего места — дружелюбный рабочий климат.

Эстафета ”Я знаю” за пять недель обошла 40 предприятий по всей Эстонии, где в сумме коснулась 5000 работников.