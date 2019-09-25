Исследование: заботящиеся о своем здоровье люди лучше финансово подготовлены к выходу на пенсию

”В последние годы здоровый образ жизни действительно стал нарастающей тенденцией и будет оказывать положительное влияние на здоровье общества как сейчас, так и в еще большей степени в будущем, когда нынешнее население в возрасте 30-40 лет приблизится к пенсионному возрасту. В своей работе мы действительно видим, что люди вносят все больший вклад в поддержание молодости и здоровья. С другой стороны, все более остро встают проблемы психического здоровья людей, где важную роль играют повседневный стресс и быстрый темп жизни современного общества. Поэтому я бы определенно посоветовал каждому жителю Эстонии добавить к своим трем привычкам здорового образа жизни еще несколько возможностей для борьбы со стрессом, будь то медитация или тихая прогулка после суматошного рабочего дня. При этом нам стоит проявлять большую смелость в том, чтобы обращаться к психологу и, если необходимо, проводить такие встречи на регулярной основе”, — сказал врач общей практики др. Симмо Тыниссон из центра частной медицины Confido, комментируя соблюдение здорового образа жизни жителями Эстонии

Люди, заботящиеся о своем здоровье и имеющие как минимум четыре здоровых привычки, лучше подготовлены к выходу на пенсию. 64% респондентов, заботящихся о своем здоровье, подтвердили, что они накапливают к пенсии, а 56% заявили, что у них имеется определенный план альтернативного дохода для пенсии (владение объектом недвижимости и/или предпринимательская деятельность). Среди тех, кто не очень заботится о своем здоровье, коэффициент готовности к выходу на пенсию ниже до 30 процентных пунктов. Глобальное исследование готовности к выходу на пенсию Aegon отмечает аналогичную взаимосвязь. Согласно данным исследования, существует определенная корреляция между тем, насколько люди заботятся о своем здоровье и как они оценивают свою финансовую готовность к пенсии.

”С одной стороны, хорошее питание, достаточная физическая нагрузка и отказ от вредных привычек продлевают нашу жизнь. С другой стороны, важно подумать, как обеспечить финансовое чувство безопасности населения в пенсионном возрасте, чтобы не снижалось качество жизни. Только 10% населения чувствуют себя весьма уверенно в финансовом отношении, имея при этом возможность самостоятельно платить за поддержание своего здоровья на пенсии. Особенно уязвимым сегментом являются женщины и низкооплачиваемые люди”, — говорит Трийн Мессимас, член правления SEB Elu- ja Pensionikindlustus.

Банк SEB в сотрудничестве с фирмой по исследованию рынка Kantar Emor пятый год подряд проводит опрос о готовности к выходу на пенсию. Опрос проводился в марте 2019 года во всех трех странах Балтии. Всего в исследовании приняли участие 1500 частных лиц трудоспособного возраста, в т. ч. 500 человек из Эстонии.