ИССЛЕДОВАНИЕ: Выпускники с техническим образованием получают больший доход

Самые высокие зарплаты среди получивших высшее образование получают те, кто изучал информационно-коммуникационные технологии, транспортные и охранные услуги и технические специальности. В области профессионального образования наибольший доход получают выпускники специальностей, связанных с охранными услугами, рыбопромышленностью, лесоводством, а также технических специальностей. В этом году помимо дохода и уровня трудовой занятости впервые были проанализированы и сферы трудовой деятельности выпускников.

Министр образования и науки Майлис Репс отметила, что информация о том, в каких сферах деятельности молодые специалисты начинают трудовую деятельность, позволит в будущем еще в большей степени учитывать обратную связь от работодателей в процессе обучения.

”Чем лучше подготовка выпускников при выходе на рынок труда, тем больше от этого выигрывают и работник, и работодатель, и государство”, — сказала Репс.

Связь между работой и полученным образованием наиболее сильна у выпускников по специальностям информационно-коммуникационных технологий, охранных услуг, здравоохранения и образования. Например среди тех, кто закончил вуз в сфере образования, 75% работает в данной области, среди выпускников специальностей сферы здравоохранения в той же области трудится 76%, а среди тех, кто закончил специальности сферы охранных услуг, 86% работает в сфере государственного управления и обороны.