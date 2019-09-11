Исследование: выходя на пенсию, люди не чувствуют себя обеспеченными

Как показывает исследование, с возрастом обеспечение своих пенсионных лет становится для людей все более важным. 48 процентов респондентов в возрасте 17-36 лет считают этот вопрос важным для себя, и уже 69 процентов — в возрасте 37-60 лет, и 86 процентов — люди старше 61 года.

Однако важность обеспечения своих пенсионных лет не отражается в чувстве уверенности людей. Всего 10 процентов ответивших чувствуют, что у них имеется достаточно имущества и сбережений, чтобы справиться в пенсионном возрасте. Процент чувства уверенности низок в разрезе всех возрастных групп. В ответах виден и гендерный разрыв: среди мужчин 13 процентов считают, что имеют достаточно имущества, среди женщин — всего 8 процентов.

”Результаты исследования показывают, что, хоть обеспечение пенсии и важно для людей, они по-прежнему чувствуют себя словно без крыши над головой. Несмотря на то, что самой большой проблемой является недостаточность накоплений, мы все равно не находим достаточно времени для планирования своей пенсии и накоплений, чтобы мечты о безоблачных пенсионных годах стали реальностью”, — прокомментировал член правления Luminor Pensions Estonia Мартин Раясалу.

В то же время, Раясалу не без удовольствия отметил, что, по сравнению с проводившимся два года назад исследованием населения, сегодня число думающих об обеспечении своей пенсии людей удвоилось.