Исследование: во время чрезвычайного положения в странах Балтии эстоноземельцы ощущали себя наиболее финансово защищенными

Финансовая уверенность населения остальных стран Балтии в период коронакризиса оставалась на более низком уровне: лишь 24% жителей Латвии и 23% жителей Литвы были убеждены, что им хватит денег на время кризиса. При этом 40% жителей Латвии и 42% жителей Литвы признали, что их финансовое положение может и не быть достаточно хорошим для преодоления кризиса. В Эстонии меньше жителей чувствовали себя неуверенно — 31%.

Кризис повлиял на сберегательные привычки населения: 30% жителей Эстонии ответили, что намерены отныне сберегать или накапливать в дальнейшем больше денег, чем раньше. В остальных странах Балтии эта тенденция оказалась слабее: 26% жителей Латвии и 21% жителей Литвы планируют вследствие кризиса сберегать или накапливать в дальнейшем больше денег, чем раньше.

Руководитель пенсионного подразделения Luminor в странах Балтии Расмус Пиккани сказал, что результаты исследования свидетельствуют о том, что готовность экономить и финансовая уверенность тесно связаны между собой. ”Логика предельно простая: чем лучше человек финансово подготовлен к непредвиденным ситуациям, таким как недавние ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, тем легче ему преодолеть временные сложности. Приятно сознавать, что эстоноземельцы демонстрируют хороший пример своим балтийским соседям с точки зрения сберегательных привычек”, — добавил Расмус Пиккани.

Несмотря на более низкий уровень финансовой уверенности в Латвии и Литве, там оказалось гораздо больше жителей, признавшихся в отсутствии как сбережений, так и планов начать откладывать деньги: 27% жителей Латвии и Литвы не намерены накапливать и впредь, а в Эстонии таких людей всего 12%.

Во всех трех странах Балтии есть люди, которые хотят сократить или вообще прекратить накопление денег: 14% в Эстонии, 10% в Латвии и 17% в Литве. Интересно, что таких людей в Эстонии и Латвии больше как раз среди тех, кто признался в недостаточно хорошем финансовом положении для преодоления кризиса: 17% в Эстонии, 12% в Латвии и 16% в Литве.

38% жителей Латвии и 40% жителей Литвы, которые не ощущали финансовой уверенности во время кризиса, не имеют никаких сбережений и не намерены ничего накапливать и в дальнейшем. В Эстонии таких людей примерно в два раза меньше — всего 17%. При этом в остальных странах Балтии больше людей теперь хотят воспользоваться своими прежними сбережениями из-за возникших финансовых сложностей: 22% жителей Латвии и 17% жителей Литвы. В Эстонии же этот показатель составляет лишь 13%.