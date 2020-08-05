Исследование: во время чрезвычайного положения люди боялись инвестировать

Почти половина жителей Эстонии, то есть 43%, ответили во время чрезвычайного положения, что это не самое подходящее время для инвестирования. В Латвии и Литве число респондентов с таким же мнением было ещё выше — 52% и 56% соответственно.

Хотя в целом готовность инвестировать во время чрезвычайного положения была низкой, в Эстонии она оказалась наиболее высокой среди Балтийских стран. Инвестировать были готовы 18% респондентов из Эстонии, 12% из Латвии и только 10% из Литвы. Готовность людей инвестировать тесно связана с их общей финансовой безопасностью. 31% жителей Эстонии считают, что их финансовое положение было достаточно хорошим, чтобы справиться с кризисом. С другой стороны, только 24% жителей Латвии и 23% жителей Литвы чувствовали себя уверенными в финансовом отношении.

Руководитель пенсионного подразделения Luminor Baltikum Расмус Пиккани объяснил, что как финансовая нестабильность, так и спад на рынках могут оказать негативное влияние на желание людей инвестировать. В то же время, по его словам, инвестирование зачастую выгодно в условиях кризиса. ”Это касается всех видов инвестиций, таких как покупка акций и взносы в третью пенсионную ступень. Любые инвестиции во время спада на рынке означают, что инвестор получит выгоду, поскольку сможет купить больше единиц за те же деньги. Паи или акции со временем вырастут в цене и принесут больше дохода”, — прокомментировал Пиккани.

Кроме того, опрос показал, что были готовы инвестировать 26% эстонских мужчин и только 10% русских или других мужчин. Готовы были инвестировать 18% эстонских женщин и только 8% женщин других национальностей. Влияние этнической принадлежности было особенно сильным среди тех респондентов, которые считали, что чрезвычайное положение — не лучшее время для инвестирования. Так считали почти 63% неэстонцев, и лишь 34% эстонцев.

Готовность людей инвестировать также зависела от их дохода. Люди с более высокими доходами были значительно более склонны вкладывать средства во время кризиса. 30% эстонцев с доходом более 900 евро на одного члена семьи в месяц считали, что кризис — хорошее время для инвестирования. При этом лишь 16% из тех, кто имел доход менее 600 евро на одного члена семьи в месяц, придерживались того же мнения.