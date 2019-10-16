Исследование: в знаниях людей об эстонской пенсионной системе имеются серьезные недочеты

По словам члена правления Luminor Pensions Eesti Мартина Раясалу, результаты показывают некоторый парадокс. С одной стороны, люди готовы самостоятельно инвестировать пенсионные накопления, с другой — они не знают, куда направляются нынешние инвестиции или как именно работает нынешняя пенсионная система”, — прокомментировал Раясалу.

”Опубликованный в понедельник анализ Банка Эстонии показал, что поведение жителей Эстонии характеризует также небольшая рассеянность и неприязнь к рискам при инвестировании. В сочетании с никими знаниями и опытом в инвестировании это может увеличить риски бедности людей”, — добавил Раясалу.

Результаты исследования показали, что 40 процентов жителей Эстонии не знают, что паи II пенсионной ступени можно бесплатно перевести к другому фондовому управляющему. В то же время 69 процентов людей ответили на это утверждение правильно, что показывает, что 9 процентов людей дали противоречивые ответы.

Больше всего люди ошибались с вопросами насчет общего пенсионного возраста. Постепенно пенсионный возраст по старости повышается, к 2026 году он достигнет 65 лет. 46 процентов участвовавших в исследовании считали, что общий пенсионный возраст к 2026 году будет повышен до 69 лет.