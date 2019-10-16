16.10.2019, 15:40

Исследование: в знаниях людей об эстонской пенсионной системе имеются серьезные недочеты


rus.delfi.ee
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Raha kogumineFoto: Argo Ingver

Около половины жителей Эстонии не уверены, каким будет общий пенсионный возраст к 2026 году, — выяснилось из пенсионного исследования Luminor Eesti. От четверти до половины жителей Эстонии ошибаются в различных фактах о II пенсионной ступени и пенсионной системы в общем.

По словам члена правления Luminor Pensions Eesti Мартина Раясалу, результаты показывают некоторый парадокс. С одной стороны, люди готовы самостоятельно инвестировать пенсионные накопления, с другой — они не знают, куда направляются нынешние инвестиции или как именно работает нынешняя пенсионная система”, — прокомментировал Раясалу.

”Опубликованный в понедельник анализ Банка Эстонии показал, что поведение жителей Эстонии характеризует также небольшая рассеянность и неприязнь к рискам при инвестировании. В сочетании с никими знаниями и опытом в инвестировании это может увеличить риски бедности людей”, — добавил Раясалу.

Результаты исследования показали, что 40 процентов жителей Эстонии не знают, что паи II пенсионной ступени можно бесплатно перевести к другому фондовому управляющему. В то же время 69 процентов людей ответили на это утверждение правильно, что показывает, что 9 процентов людей дали противоречивые ответы.

Больше всего люди ошибались с вопросами насчет общего пенсионного возраста. Постепенно пенсионный возраст по старости повышается, к 2026 году он достигнет 65 лет. 46 процентов участвовавших в исследовании считали, что общий пенсионный возраст к 2026 году будет повышен до 69 лет.

Также жители Эстонии не в курсе инвестиций своего пенсионного фонда II ступени. Более половины ответивших не могли сказать, инвестирует ли их пенсионный фонд II ступени в недвижимость (59 процентов ответивших), в области с высоким будущим потенциалом (57 процентов) или инвестирует во вредные для окружающей среды и сомнительной этичности промышленные направления (53 процента).

Например, около половины ответивших не знают, направляет ли пенсионный фонд II инвестиции в авторитарные страны, где нарушаются права человека (50 процентов), инвестирует ли их фонд в Эстонию (49 процентов) или в страны ЕС (46 процентов) или широко рассредотачивает свои инвестиции для снижения рисков (45 процентов).

Около трети или 31 процент людей не были в курсе, что из взносов в добровольную III ступень можно получить обратно подоходный налог.

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