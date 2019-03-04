Исследование: в Таллинне доля людей, которые пьют водопроводную воду, остается высокой

Согласно проведенному социологической фирмой Kantar Emor ежегодному исследованию, почти 90% участников опроса пьют воду из-под крана. Больше всего тех, кто пьет водопроводную воду, среди владельцев частных домов. Высокой остается и оценка качества воды. Исследование проводилось в Таллинне и окрестностях, сказано в пресс-релизе.
Если в предыдущие пять лет доля конечных потребителей, которые пили водопроводную воду, составляла от 73 до 81%, то в 2018 году об этом заявили 86% респондентов. По словам директора по связям с клиентами и коммуникации Tallinna Vesi Элийз Венник, доверие к водопроводной воде в Таллинне в целом очень высокое. ”Благодаря стабильно очень хорошим показателям качества почти все горожане пьют сегодня воду из-под крана. Четверть из тех, кто воду из-под крана не пьет, объясняют это тем, что предпочитают альтернативные варианты”, — прокомментировала результаты исследования Венник.
Впервые изучалось и то, сколько из тех, кто пьет водопроводную воду, сами ее дополнительно дома фильтруют. Из опроса выяснилось, что в основном дополнительно фильтруют воду из-под крана конечные потребители. 23% конечных потребителей утверждают, что используют дополнительный фильтр и в основном хотят таким образом улучшить вкус и запах водопроводной воды. При этом среди проживающих в частных домах и бизнес-клиентов дополнительно фильтруют воду соответственно лишь 16% и 17% участников опроса.
Кроме этого, в исследовании просили ответить, насколько респонденты удовлетворены показателями, касающимися качества воды. ”Из исследования мы ясно видим, что те, кто дают качеству воды из-под крана высокие оценки, не боятся ее пить. И, как всегда, отзывы о вкусе, запахе, давлении и других параметрах воды очень положительны. По районам оценки немного разнятся, но в основном у горожан нет серьезных проблем с водоснабжением”, — добавила Венник. Больше всего довольны потребители Нымме, Пирита и Меривялья. Несколько более критичны в отношении качества воды в этом году были жители Мустамяэ.
Социологическая фирма Kantar Emor проводила исследование удовлетворенности клиентов по заказу Tallinna Vesi. В проходившем в декабре 2018 года опросе приняли участие 722 клиента Tallinna Vesi и 591 конечный потребитель.