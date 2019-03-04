Исследование: в Таллинне доля людей, которые пьют водопроводную воду, остается высокой

Если в предыдущие пять лет доля конечных потребителей, которые пили водопроводную воду, составляла от 73 до 81%, то в 2018 году об этом заявили 86% респондентов. По словам директора по связям с клиентами и коммуникации Tallinna Vesi Элийз Венник, доверие к водопроводной воде в Таллинне в целом очень высокое. ”Благодаря стабильно очень хорошим показателям качества почти все горожане пьют сегодня воду из-под крана. Четверть из тех, кто воду из-под крана не пьет, объясняют это тем, что предпочитают альтернативные варианты”, — прокомментировала результаты исследования Венник.

Впервые изучалось и то, сколько из тех, кто пьет водопроводную воду, сами ее дополнительно дома фильтруют. Из опроса выяснилось, что в основном дополнительно фильтруют воду из-под крана конечные потребители. 23% конечных потребителей утверждают, что используют дополнительный фильтр и в основном хотят таким образом улучшить вкус и запах водопроводной воды. При этом среди проживающих в частных домах и бизнес-клиентов дополнительно фильтруют воду соответственно лишь 16% и 17% участников опроса.