Исследование: в странах Балтии наибольшее стремление к накоплению проявляют жители Эстонии

В Эстонии о важности накопления заявили 66% респондентов. Эта тенденция усиливается с годами. Например, в 2016 году накопление считали важным делом 49% респондентов. Самой главной задачей считают накопление 18-25-летние, почти половина которых откладывают деньги на покупку жилья.

”Готовность к сбережению и реальные привычки накопления значительно улучшились за несколько последних лет. Люди начали регулярнее откладывать, суммы увеличились. Почти каждый второй человек регулярно откладывает деньги. Общее правило: чем выше доход на члена семьи, тем больше доля дохода, идущая на накопление”, — пояснила руководитель Института финансов Swedbank Мари-Лийз Яэгер.

Больше всего сбережений жители Эстонии хранят на расчётном счёте в банке (66%) и наличными дома (24%). Хранение наличных денег дома стало более популярным по сравнению с 2016 годом, увеличившись с 13% до 24%, а суммы, хранящиеся дома, увеличились.

Накопление на регулярной основе увеличилось, а откладывание денег, остающихся к концу месяца, уменьшилось. Женщины (47%) чаще откладывают на регулярной основе, чем мужчины (40%), а мужчины (42%) чаще откладывают в конце месяца, чем женщины (36%).

18% респондентов не имели сбережений, что на 3% меньше, чем в 2016 году.

”Вызывает беспокойство то, что люди в возрасте 18-25 лет, люди без среднего образования и люди с заработной платой ниже средней, чей чистый доход составляет до 300 евро на члена семьи в месяц, имеют меньше всего сбережений. Недостаточность или отсутствие сбережений делает человека финансово уязвимым”, — сказала Мари-Лийз Яэгер.

Те, кто не копят, указывают, что основная причина в том, что они не могут позволить себе делать сбережения. Респонденты, зарабатывающие более 700 евро на члена семьи, также отметили, что составить долгосрочные финансовые планы для себя сложно. Однако почти 87% тех, у кого нет сбережений, хотели бы начать копить деньги.

Во всех трёх странах Балтии большинство сожалеет о том, что не начали копить раньше. Почти треть жителей Эстонии и Латвии сожалеют, что не смогли накопить больше и не начали собирать раньше.