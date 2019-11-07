Исследование: в руководстве крупных эстонских предприятий вдвое меньше женщин, чем в среднем в мире

При составлении отчета была проанализирована доля женщин и мужчин в руководстве предприятий 66 стран мира. Полного гендерного баланса не существует ни в одной стране. Более 30% женщин работают в руководстве компаний всего в шести странах из 66: в Финляндии, Норвегии, Франции, Швеции, Новой Зеландии и Бельгии.

Если в Финляндии, Германии, Малайзии и ЮАР по сравнению с периодом составления предыдущего отчета доля женщин увеличилась на 6%, то средний показатель по всем странам меняется очень медленно. Если такая динамика сохранится, гендерный баланс в руководстве компаний будет достигнут лишь через 30 лет. Меньше всего женщин входит в руководство предприятий в Катаре и Саудовской Аравии — соответственно, 0,6% и 0,7%.

Отчет продемонстрировал, что председателем правления женщина является лишь в 5,3% случаев, а исполнительным директором предприятия всего в 4,4% случаев. Заметно больше женщин работают финансовыми директорами — в среднем в 12,7% случаев.

Предыдущие исследования показали, что большая доля женщин в высшем руководстве положительно влияет на организационную культуру и коммерческие результаты. Статистика демонстрирует, что руководящие органы с большим количеством женщин принимают более продуманные деловые решения, интенсивнее внедряют инновации и достигают лучших коммерческих результатов.

С шестым отчетом Deloitte ”Women in the Boardroom” можно ознакомиться здесь.

Сегодня в руководство Deloitte Eesti входят 5 человек, 3 из которых женщины. Глобальное руководство Deloitte на 30% состоит из женщины — за год этот показатель вырос на 14% благодаря структурным изменениям, обеспечивающим женщинам равные с мужчинами возможности.