07.11.2019, 14:50

Исследование: в руководстве крупных эстонских предприятий вдвое меньше женщин, чем в среднем в мире


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EE ja Äripäeva konverents
EE ja Äripäeva konverentsFoto: Tiit Blaat

Если руководстве крупнейших в мире компаний в среднем работает 16,9% женщин, и этот показатель растет, то в Эстонии – вдвое меньше. Свежий подготовленный консалтинговой фирмой Deloitte отчет «Women in the Boardroom» показывает, что доля женщин на руководящих должностях в крупных эстонских предприятиях составляет всего 8%.

Компания Deloitte проанализировала гендерный баланс в руководстве крупнейших котирующихся на бирже предприятий в 66 странах мира. В 2019 году доля женщин на руководящих постах таких предприятий в мире в среднем составила 16,9%, причем с 2017 года этот показатель вырос на 1,9%. В Эстонии в этом году такой показатель составил 8%, оставшись на уровне 2017 года.

Исполнительный директор Deloitte Eesti Кристине Ярве сказала, что хотя в Эстонии доля женщин в руководстве компаний в последние годы не увеличивалась, в ближайшее время ситуация может измениться: ”В эстонских компаниях увеличивается доля женщин на руководящих должностях — это позволяет прогнозировать, что в ближайшее время женщин станет больше и в высшем руководстве. Влияние начинают оказывать и усилия, прилагаемые во имя того, чтобы добиться равенства зарплат для мужчин и женщин, а также равных возможностей построения карьеры. Если во многих странах Европейского союза гендерный баланс регулируется законодательно, что в Эстонии соответствующие правила еще отсутствуют”.

При составлении отчета была проанализирована доля женщин и мужчин в руководстве предприятий 66 стран мира. Полного гендерного баланса не существует ни в одной стране. Более 30% женщин работают в руководстве компаний всего в шести странах из 66: в Финляндии, Норвегии, Франции, Швеции, Новой Зеландии и Бельгии.

Если в Финляндии, Германии, Малайзии и ЮАР по сравнению с периодом составления предыдущего отчета доля женщин увеличилась на 6%, то средний показатель по всем странам меняется очень медленно. Если такая динамика сохранится, гендерный баланс в руководстве компаний будет достигнут лишь через 30 лет. Меньше всего женщин входит в руководство предприятий в Катаре и Саудовской Аравии — соответственно, 0,6% и 0,7%.

Отчет продемонстрировал, что председателем правления женщина является лишь в 5,3% случаев, а исполнительным директором предприятия всего в 4,4% случаев. Заметно больше женщин работают финансовыми директорами — в среднем в 12,7% случаев.

Предыдущие исследования показали, что большая доля женщин в высшем руководстве положительно влияет на организационную культуру и коммерческие результаты. Статистика демонстрирует, что руководящие органы с большим количеством женщин принимают более продуманные деловые решения, интенсивнее внедряют инновации и достигают лучших коммерческих результатов.

С шестым отчетом Deloitte ”Women in the Boardroom” можно ознакомиться здесь.

Сегодня в руководство Deloitte Eesti входят 5 человек, 3 из которых женщины. Глобальное руководство Deloitte на 30% состоит из женщины — за год этот показатель вырос на 14% благодаря структурным изменениям, обеспечивающим женщинам равные с мужчинами возможности.

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