Исследование: в кризис доход больше всего снизился у людей, получающих до 750 евро

40% ответивших экономят сейчас больше, чем прежде, и 22% населения надеются в случае экономических трудностей на получение помощи от государства и местного самоуправления.

”В чрезвычайной ситуации, вызванной коронавирусом, наибольшую обеспокоенность у людей вызывает недостаточность или отсутствие сбережений, возможная потеря работы и трудности при заботе об иждивенцах. Вызывает беспокойство тот факт, что, согласно опросу, доход больше всего снизился у людей, получающих чистыми до 750 евро, что делает их более уязвимыми в финансовом отношении и ставит под угрозу их способность справляться с ситуацией”, — пояснила директор Института финансов Swedbank Кати Воометс.

У 17% респондентов доходы уже снизились, а 62% обеспокоены тем, что доходы в ближайшее время могут снизиться. В наибольшей степени доход снизился у работников сферы услуг и торговли (34%), у самозанятых лиц (26%) и у квалифицированных работников (19%). Больше всего боятся снижения дохода люди с доходом 1251-1500 евро, люди в возрасте 40-59 лет и семьи из трёх человек. У 21% респондентов падения доходов не происходит, и они об этом не беспокоятся. Жители, у которых чистая зарплата составляет 1500 евро и более, чувствуют себя более уверенно.

”Существует распространённое заблуждение, что, если доход низкий, нет смысла составлять бюджет. На самом деле, всё наоборот, потому что, когда денег мало, бюджет следует составлять особенно тщательно. Следите, на что тратятся деньги, и думайте, какие траты можно сократить или вообще прекратить. Даже если существует финансовый резерв, который позволяет сохранить прежний уровень жизни, следует избегать чрезмерных расходов, поскольку экономически напряжённая ситуация может длиться дольше, чем позволяют имеющиеся сбережения”, — сказала Кати Воометс.

Из-за напряжённой экономической ситуации 61% населения планирует сократить свои ежедневные расходы и покупать лишь то, что необходимо. 55% респондентов уделяют больше внимания учёту своих доходов и расходов.

”Даже при низком доходе можно сэкономить, потому что важна не сэкономленная сумма, а формирование привычки к сбережению. Часто большие расходы в ежемесячном бюджете семьи состоят из небольших незапланированных трат, которые делаются незаметно для себя и неосознанно. Такие расходы могут включать в себя товары стоимостью в несколько евро, продаваемые в рамках кампании, которые не планировалось покупать, различные подписки на онлайн-сервисы, которые используются мало или не используются вообще. Сумму, сэкономленную на таких товарах и услугах, можно отложить на непредвиденные расходы”, — советует Кати Воометс.