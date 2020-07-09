Исследование: в этом году в Эстонии гораздо чаще стали брать кредиты молодежь и люди среднего возраста

В ходе проведенного этой весной компанией Intrum общеевропейского исследования 32% жителей Эстонии в возрасте 38-44 лет отметили, что часто бывают вынуждены занимать деньги для оплаты счетов, тогда как осенью прошлого года этот показатель составлял всего 10%. Кредиты чаще стали брать и люди в возрасте 22-37 лет – сейчас в этой группе часто берут кредиты 23% вместо осенних 7%.

Жители Эстонии в возрастной категории 38-44 лет были наиболее активными заемщиками в странах Балтии среди всех возрастных групп. Ближе всего к ним находятся 45-54-летние жители Литвы (24%). Для сравнения стоит отметить, что сегодня в среднем в Европе часто берут кредиты 18% населения, а осенью этот показатель составлял 12%.

«Ситуация с займами тесно связана с нашими нынешними привычками потребления, желанием хорошо жить сегодня за счет будущего – возможно, без полной оценки структуры своего дохода и способности соблюдать платежные обязательства. Лучшего также оставляют желать регулярные сбережения, – сказала Илва Валейка, исполнительный директор Intrum в странах Балтии. – За последние полгода взятие кредитов в Эстонии участилось, причем ближе к осени, когда компенсации по зарплатам закончатся и можно опасаться роста безработицы, финансовое благополучие домохозяйств может сильно пошатнуться».

В Эстонии 79% опрошенных оказались недовольны своей возможностью делать ежемесячные сбережения (осенью 2019 таких респондентов был 61%). В Латвии (63%) и Литве (58%) за последние полгода ситуация значительно не изменилась, тогда как в Европе в целом средний показатель несколько увеличился: с 52% до 58%.

32% респондентов в Эстонии и Латвии ответили, что не делают ежемесячных сбережений. В Литве соответствующий показатель находится на уровне 20%.

Этой весной компания Intrum провела отдельный экспресс-опрос мнения потребителей по поводу пандемии COVID-19 в рамках Отчета по платежному поведению европейских потребителей, ежегодного исследования, проводимого Intrum с 2013 года. В рамках исследования по COVID-19 были опрошены 4800 потребителей из 24 стран Европы. Целевая группа данного исследования определена как лица (мужчины и женщины) в возрасте от 18 лет, в основном или частично отвечающие за ведение финансовых дел в своем домохозяйстве. Минимальное количество респондентов на страну составило 200 человек, а для обеспечения репрезентативной выборки страны были установлены квоты по странам на основании пола, возраста и региона. Сбор данных для исследования был проведен 11 и 12 мая 2020 года базирующимся в Лондоне предприятием Longitude, входящим в концерн Financial Times Group.