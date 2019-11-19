ИССЛЕДОВАНИЕ | В Эстонии женщины чаще устают на работе, чем мужчины

В ходе исследования выяснилось, что рабочий стресс не обходит стороной и эстонских мужчин. Более трети мужчин (36 %) часто ощущают усталость от работы и почти пятая часть (19 %) считают, что большая рабочая нагрузка вызывает у них стресс. Пресыщение работой ощущают 15 % мужчин, столько же мужчин считает, что они часто нервничают из-за работы. 11 % мужчин чувствуют, что к ним относятся несправедливо.
Из редко встречающихся неприятных ситуаций на работе менее десятой части мужчин Эстонии (9 %) часто ощущают скуку на работе и всего 5 % мужчин чувствуют, что не справляются со своей работой.
Мужчины Эстонии хорошо ладят с сослуживцами, но не видят возможностей сделать карьеру и зарабатывать больше
Мужчины Эстонии в основном довольны своими отношениями с сослуживцами, что подтвердили более половины (54 %) мужчин. Почти половина мужчин (47 %) довольны также местоположением работы и неплохо ладят со своим непосредственным руководителем.
Однако намного меньше мужчинам нравится организация рабочего времени на предприятиях — рабочим временем были удовлетворены всего немногим более трети (38 %) мужчин. Средствами труда и рабочей одеждой полностью удовлетворены около трети мужчин. Рабочей нагрузкой удовлетворены чуть более четверти (26 %) мужчин.
Лишь каждый десятый мужчина указал в исследовании, что удовлетворен возможностями карьеры и получения доплат. Организацией рабочих процессов полностью удовлетворены всего 11 % мужчин, большую неудовлетворенность у мужчин вызывает и основная зарплата. Своей зарплатой полностью удовлетворены всего 12 % мужчин. Кроме того, мужчины Эстонии ожидают намного больше обратной связи, а также лучшей организации собраний и лучшего управления организацией.
Агентство по исследованию зарплат в сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивают работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. В исследовании участвовали 523 работодателя и 9289 работников и соискателей работы. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии
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