ИССЛЕДОВАНИЕ | В Эстонии женщины чаще устают на работе, чем мужчины

С другой стороны, исследование показало, что работа вызывает у мужчин Эстонии большой стресс и более трети из них (36 %) часто ощущают усталость от работы. Своей основной зарплатой полностью удовлетворены немногим более десятой части (12 %) мужчин Эстонии.

В ходе проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования рынка труда работников попросили оценить, насколько им нравится их нынешняя работа и гордятся ли они выполненной работой. Работников также попросили оценить, чем работники удовлетворены больше всего и как часто они сталкиваются с различными неприятными ситуациями на работе.

”В свете всемирного дня мужчин мы решили еще раз основательно пересмотреть результаты исследования и выяснить, чем мужчины Эстонии довольны или недовольны”, — прокомментировал менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.

”Выяснилось, что более чем каждому третьему мужчине (35 %) нравится его работа и каждый четвертый мужчина (25 %) гордится выполненной работой. Свою работу считают призванием немногим более пятой части мужчин (22 %) и 19 % мужчин, находясь не на рабочем месте, беспокоятся о том, как работа будет сделана”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Более трети мужчин часто ощущают усталость от работы