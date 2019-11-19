ИССЛЕДОВАНИЕ | В Эстонии женщины чаще устают на работе, чем мужчины

Согласно проведенному CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат большому исследованию рынка труда, в котором участвовало свыше 9000 работников и соискателей работы, более чем каждый третий мужчина Эстонии (35 %) считает, что ему нравится его работа, каждый четвертый (25 %) гордится своей работой и лишь некоторые (5 %) ощущают, что не справляются с работой.
С другой стороны, исследование показало, что работа вызывает у мужчин Эстонии большой стресс и более трети из них (36 %) часто ощущают усталость от работы. Своей основной зарплатой полностью удовлетворены немногим более десятой части (12 %) мужчин Эстонии.
В ходе проведенного крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат исследования рынка труда работников попросили оценить, насколько им нравится их нынешняя работа и гордятся ли они выполненной работой. Работников также попросили оценить, чем работники удовлетворены больше всего и как часто они сталкиваются с различными неприятными ситуациями на работе.
”В свете всемирного дня мужчин мы решили еще раз основательно пересмотреть результаты исследования и выяснить, чем мужчины Эстонии довольны или недовольны”, — прокомментировал менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт.
”Выяснилось, что более чем каждому третьему мужчине (35 %) нравится его работа и каждый четвертый мужчина (25 %) гордится выполненной работой. Свою работу считают призванием немногим более пятой части мужчин (22 %) и 19 % мужчин, находясь не на рабочем месте, беспокоятся о том, как работа будет сделана”, — добавил Хенри Аувяэрт.
Более трети мужчин часто ощущают усталость от работы
В ходе исследования выяснилось, что рабочий стресс не обходит стороной и эстонских мужчин. Более трети мужчин (36 %) часто ощущают усталость от работы и почти пятая часть (19 %) считают, что большая рабочая нагрузка вызывает у них стресс. Пресыщение работой ощущают 15 % мужчин, столько же мужчин считает, что они часто нервничают из-за работы. 11 % мужчин чувствуют, что к ним относятся несправедливо.
Из редко встречающихся неприятных ситуаций на работе менее десятой части мужчин Эстонии (9 %) часто ощущают скуку на работе и всего 5 % мужчин чувствуют, что не справляются со своей работой.
Мужчины Эстонии хорошо ладят с сослуживцами, но не видят возможностей сделать карьеру и зарабатывать больше
Мужчины Эстонии в основном довольны своими отношениями с сослуживцами, что подтвердили более половины (54 %) мужчин. Почти половина мужчин (47 %) довольны также местоположением работы и неплохо ладят со своим непосредственным руководителем.
Однако намного меньше мужчинам нравится организация рабочего времени на предприятиях — рабочим временем были удовлетворены всего немногим более трети (38 %) мужчин. Средствами труда и рабочей одеждой полностью удовлетворены около трети мужчин. Рабочей нагрузкой удовлетворены чуть более четверти (26 %) мужчин.
Лишь каждый десятый мужчина указал в исследовании, что удовлетворен возможностями карьеры и получения доплат. Организацией рабочих процессов полностью удовлетворены всего 11 % мужчин, большую неудовлетворенность у мужчин вызывает и основная зарплата. Своей зарплатой полностью удовлетворены всего 12 % мужчин. Кроме того, мужчины Эстонии ожидают намного больше обратной связи, а также лучшей организации собраний и лучшего управления организацией.
Агентство по исследованию зарплат в сотрудничестве с крупнейшим в Эстонии порталом поиска работы CVKeskus.ee опрашивают работодателей, работников и соискателей работы два раза в год — весной и осенью. В исследовании участвовали 523 работодателя и 9289 работников и соискателей работы. По численности участников исследования Агентства являются самыми крупными исследованиями в сфере рынка труда и зарплаты в Эстонии
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