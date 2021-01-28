Исследование: в Эстонии за быстрый домашний интернет просят высокую цену. Объяснения не убеждают

По данным британской исследовательской фирмы Cable Эстония находится по средней цене среднего широкополосного интернета среди 200 стран на 55-м месте. Среди стран Восточной Европы в Эстонии интернет один из самых дорогих, частному клиенту в среднем пакет обходится в 24,99 евро. Более выгодным широкополосный интернет является, например, в Литве (11 евро), Латвии (14 евро) и Румынии (8,72 евро).

Исследование показывает, что эстонская цена сравнима со стоимостью в Западной Европе. Такие цены, к примеру, во Франции, Португалии и Италии, где широкополосный интернет стоит 26-28 евро в месяц. Если взять северных соседей, то у нас всё-таки более низкие цены, ведь там нужно выложить в среднем 35,59.

У предприятий свой взгляд

Начальник отдела частной клиентуры компании Telia Eesti Кристьян Вийлман не согласен с подобными сопоставительными таблицами, так как, по его словам, обещанная скорость подключения и действительная скорость, которую получает клиент, отличаются в некоторых странах в несколько раз.

Руководитель службы телекоммуникационных услуг Elisa Майлийс Плооманн отмечает, что в Эстонии более благоприятные цены, чем во многих странах, где уровень жизни ниже нашего. По ее мнению, невозможно сравнивать эстонские цены с ценами в других странах. "Эстонские цены сформировались в здешней рыночной и конкурентной ситуации и сравнение один к одному с другими странами не дает справедливой картины".

Плооманн приводит обнародованное в 2019 году исследование Европейской комиссии, согласно которому в Эстонии очень выгодная связь. "Мы советуем исходить всегда из тех исследований, где сравниваются по-настоящему сравнимые аспекты", — говорит она.

Скорость более низкая

В исследовании Европейской комиссии в самом деле Эстония выделяется от соседей Финляндии, Латвии и Литвы более выгодными ценами, хотя это имеет место прежде всего в случае интернет-соединения скоростью ниже 12 Мбит/с. Если посмотреть цены на интернет скоростью 200 Мбит/с и выше, то из данного исследования видно, что в Эстонии цена на 10 евро выше, чем в Финляндии.