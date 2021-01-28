Исследование: в Эстонии за быстрый домашний интернет просят высокую цену. Объяснения не убеждают

По словам представителей эстонских телекоммуникационных компаний, клиенты выбирают в основном ту скорость, которая отвечает их потребностям.
"К примеру, не нужен домохозяйствам, где интернет используется в основном для так называемого интернет-серфинга, электронной почты и оплаты счетов, пакет со скоростью 100 Мбит/с, — говорит Вийлманн. — Таких случаев мало, ведь я не буду платить за пакет 100 Мбит/с, если реально использую только одну десятую".
Плооманн отмечает, что из сотен тысяч семей, где уже много лет есть возможность использовать скорость до 500 Мбит/с, ее выбирают всего пару процентов.
"Людям не нужны мегабиты в секунду, а нужен интернет, чтобы функционировали услуги, можно было работать и проводить обучение", — говорит она и отмечает, что это во многом зависит не от скорости, а от устойчивой работы серверов и IT-решений.
Домашний интернет | 90 процентов предпочитают среднескоростной или быстрый интернет
В Эстонии по состоянию на третий квартал 2020 года было 420 000 частных и бизнес-клиентов (70% — домашнее подключение).
Из них предпочитали:
- низкая скорость (<10 Мбит/с) — менее 10%
- средняя скорость (10-30 Мбит/с) — 33,3%
- высокая скорость (30-100 Мбит/с) — 32.5%
- сверхвысокая скорость, широкополосный интернет — 24,3%.
Число клиентов двух последних групп постоянно растет, а доля пользователей низкоскоростного интернета сокращается.
Источник: TTJA
Потребность в скорости растет
Начальник отдела связи Департамента защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA) Оливер Гайлан говорит, что потебность в скорости всё-таки есть. На важность этого обращают внимание 56,8% потребителей. "Поэтому нельзя утверждать, что пользователи потребляют более выгодные услуги с низкой скоростью".
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