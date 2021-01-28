28.01.2021, 20:53

Исследование: в Эстонии за быстрый домашний интернет просят высокую цену. Объяснения не убеждают

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Лийса Ребане-Мяэ, Kasulik.ee
EST
Исследование: в Эстонии за быстрый домашний интернет просят высокую цену. Объяснения не убеждают
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Телекоммуникационные предприятия утверждают, что люди просто не заинтересованы в сверхскоростном интернете. Однако потребление этого не подтверждает, пишет Kasulik.ee

По данным британской исследовательской фирмы Cable Эстония находится по средней цене среднего широкополосного интернета среди 200 стран на 55-м месте. Среди стран Восточной Европы в Эстонии интернет один из самых дорогих, частному клиенту в среднем пакет обходится в 24,99 евро. Более выгодным широкополосный интернет является, например, в Литве (11 евро), Латвии (14 евро) и Румынии (8,72 евро).

Исследование показывает, что эстонская цена сравнима со стоимостью в Западной Европе. Такие цены, к примеру, во Франции, Португалии и Италии, где широкополосный интернет стоит 26-28 евро в месяц. Если взять северных соседей, то у нас всё-таки более низкие цены, ведь там нужно выложить в среднем 35,59.

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У предприятий свой взгляд

Начальник отдела частной клиентуры компании Telia Eesti Кристьян Вийлман не согласен с подобными сопоставительными таблицами, так как, по его словам, обещанная скорость подключения и действительная скорость, которую получает клиент, отличаются в некоторых странах в несколько раз.

Руководитель службы телекоммуникационных услуг Elisa Майлийс Плооманн отмечает, что в Эстонии более благоприятные цены, чем во многих странах, где уровень жизни ниже нашего. По ее мнению, невозможно сравнивать эстонские цены с ценами в других странах. "Эстонские цены сформировались в здешней рыночной и конкурентной ситуации и сравнение один к одному с другими странами не дает справедливой картины".

Плооманн приводит обнародованное в 2019 году исследование Европейской комиссии, согласно которому в Эстонии очень выгодная связь. "Мы советуем исходить всегда из тех исследований, где сравниваются по-настоящему сравнимые аспекты", — говорит она.

Скорость более низкая

В исследовании Европейской комиссии в самом деле Эстония выделяется от соседей Финляндии, Латвии и Литвы более выгодными ценами, хотя это имеет место прежде всего в случае интернет-соединения скоростью ниже 12 Мбит/с. Если посмотреть цены на интернет скоростью 200 Мбит/с и выше, то из данного исследования видно, что в Эстонии цена на 10 евро выше, чем в Финляндии.

По словам представителей эстонских телекоммуникационных компаний, клиенты выбирают в основном ту скорость, которая отвечает их потребностям.

"К примеру, не нужен домохозяйствам, где интернет используется в основном для так называемого интернет-серфинга, электронной почты и оплаты счетов, пакет со скоростью 100 Мбит/с, — говорит Вийлманн. — Таких случаев мало, ведь я не буду платить за пакет 100 Мбит/с, если реально использую только одну десятую".

Плооманн отмечает, что из сотен тысяч семей, где уже много лет есть возможность использовать скорость до 500 Мбит/с, ее выбирают всего пару процентов.

"Людям не нужны мегабиты в секунду, а нужен интернет, чтобы функционировали услуги, можно было работать и проводить обучение", — говорит она и отмечает, что это во многом зависит не от скорости, а от устойчивой работы серверов и IT-решений.

Домашний интернет | 90 процентов предпочитают среднескоростной или быстрый интернет

В Эстонии по состоянию на третий квартал 2020 года было 420 000 частных и бизнес-клиентов (70% — домашнее подключение).

Из них предпочитали:
- низкая скорость (<10 Мбит/с) — менее 10%
- средняя скорость (10-30 Мбит/с) — 33,3%
- высокая скорость (30-100 Мбит/с) — 32.5%
- сверхвысокая скорость, широкополосный интернет — 24,3%.

Число клиентов двух последних групп постоянно растет, а доля пользователей низкоскоростного интернета сокращается.

Источник: TTJA

Потребность в скорости растет

Начальник отдела связи Департамента защиты потребителя и технического надзора (Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet — TTJA) Оливер Гайлан говорит, что потебность в скорости всё-таки есть. На важность этого обращают внимание 56,8% потребителей. "Поэтому нельзя утверждать, что пользователи потребляют более выгодные услуги с низкой скоростью".

С этим согласен и Вийлманн. "Мы видим среди клиентов тенденцию, когда люди переходят шаг за шагом на более быстрое соединение".

К тому же появляются новые услуги и решения, к примеру видеокартинка с разрешением 4К и 8К, а также требующие более высокой скорости интернет-игры.

Поэтому среди клиентов Telia интернет-соединение со скоростью 100 Мбит/с стало сейчас самом популярным, его используют свыше четверти клиентов. По словам Вийлманна, только за последний год число пользователей пакетов со скоростью 100 Мбит/с и выше увеличилось на несколько десятков процентов.

Конкуренция как бы есть

Коммуникационные фирмы подчеркивают, что цены на услуги формируются в условиях рыночной конкуренции. А услуги интернет-связи в Эстонии предлагают десятки компаний. По словам Гайлана, этим активно занимаются 30 предприятий.

"Конкуренция очень острая. Кабельным сетям конкуренцию составляют и операторы мобильной связи, — отмечает представитель TTJA. — Пакеты на услуги мобильного интернета местами выгоднее, чем кабельный интернет".

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