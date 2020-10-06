Исследование: в Эстонии популярность страхования жизни ниже, чем в других странах Балтии. Почему?(1)
Страховая компания Swedbank: в большинстве семей тема смерти по-прежнему табуирована, хотя о рисках все осведомлены
Страховая компания Swedbank: в большинстве семей тема смерти по-прежнему табуирована, хотя о рисках все осведомлены
Согласно недавнему исследованию, проведённому Swedbank в странах Балтии, более половины (55%) жителей Эстонии имеют одного или нескольких родственников, которые зависят от их дохода. Этот показатель составляет 52% в Латвии и 42% в Литве. В то же время во всех странах Балтии есть большое количество людей, у которых нет сбережений, и которые не застраховали жизнь, что помогло бы их семьям и близким, если с ними что-то случится. Согласно опросу, в Эстонии в такой ситуации находятся 24% жителей, в Латвии 29% и в Литве 17%.
Чуть более четверти респондентов признали, что в случае смерти или длительной болезни члена семьи их семья сможет оплачивать ежемесячные расходы только в течение одного-трёх месяцев (28% респондентов в Эстонии, 32% в Латвии и 27% в Литве). Это означает, что если эти небольшие резервы закончатся, они будут вынуждены внести серьёзные изменения в свою повседневную жизнь, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.
Опрос также показывает, что люди не разговаривают со своими близкими о том, что делать в ситуации, когда основной кормилец по какой-то причине больше не может вносить вклад в семейный бюджет (81% респондентов в Эстонии, 81% в Латвии и 76% в Литве). Хотя люди осознают этот риск, они неохотно говорят об этом. Однако есть три основных фактора, которые мотивируют людей страховать свою жизнь или жизнь членов своей семьи: значительное увеличение доходов (53% респондентов), значительные долговые обязательства (25% респондентов) и увеличение повседневных рабочих рисков (24% респондентов).
Элерийн Рейнман, руководитель сферы страхования жизни Swedbank: ”Страхование жизни по-прежнему является табу в балтийских семьях. Более двух третей людей никогда не говорили со своими семьями и родственниками о том, как справиться с финансовыми трудностями в случае ухудшения здоровья. Например, если один из основных кормильцев семьи больше не сможет работать из-за болезни. Люди часто страхуют в первую очередь свои дома, автомобили, смартфоны и другое имущество, забывая о необходимости страховать здоровье и жизнь. Конечно, никто не любит думать о возможных несчастных случаях и риске заболеть. Тем не менее, чрезвычайно важно осознавать такие риски и обеспечить себе душевный покой, а близким — уверенность в том, что они не столкнутся с финансовыми трудностями в сложных обстоятельствах”.
"Учитывая, что у очень большого числа людей нет достаточных сбережений для покрытия своих повседневных расходов и основных потребностей, на такие темы надо говорить. Обсуждение сложных вопросов — первый шаг к обеспечению будущего. Вам нужно решить, начинать ли создавать денежный резерв, требующий долгосрочного накопления, или заключить договор страхования жизни, который сразу обеспечит необходимую защиту. Страхование жизни — это разумный способ позаботиться о своих близких и обеспечить душевное спокойствие себе и своей семье. Как и финансовый резерв, страхование является важным инструментом устойчивого планирования семейных финансов”, — пояснила Рейнман.
Согласно опросу, В Эстонии заключили договор страхования жизни (и защиты от травм) 16% респондентов, в Латвии 21% и в Литве 27%. Более половины респондентов заявили, что они были бы готовы платить 50 евро или более в месяц для оказания финансовой поддержки своей семье в случае возникновения трудностей (при условии, что у семьи есть жилищный кредит, двое детей и половина их обычного дохода утрачена в результате несчастного случая).
Психолог Рита Рятсепп: ”В нашем культурном пространстве принято страховать своё имущество. Так было на протяжении веков, и это всем известно и понятно. Страхование жизни и другие виды медицинского страхования более абстрактны и незнакомы подавляющему большинству. Привычнее и психологически проще откладывать деньги, чем платить страховой взнос, который по своей природе создаёт ощущение ежемесячной оплаты и больше походит на дополнительные расходы. Мифы трудно разрушать, на это потребуется время”.
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