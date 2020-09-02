Исследование: в Эстонии люди оказались смелее всех в части биометрической идентификации личности

Использование биометрических данных, пожалуй, самый удобный и безопасный способ пользования мобильным банком. Это позволяет очень быстро просматривать баланс своего счета, подтверждать платежи или заходить в интернет-банк через мобильное банковское приложение без дополнительного входа в систему, используя распознавание отпечатка пальца или геометрии лица.

Опрос показал, что почти половина владельцев смартфонов используют биометрическую идентификацию. Соответствующий процент составил 49 в Эстонии, 46 в Латвии и 47 в Литве. Люди, использующие биометрическую идентификацию, отмечают, что это быстро, удобно и безопасно.

”Опрос показал, что в Эстонии лучше всего понимают суть биометрической идентификации. В Латвии и Литве люди в качестве серьёзного препятствия указывали на непонимание сути новых технологий. Доверие к средствам биометрической идентификации также было самым высоким в Эстонии”, — сказала директор подразделения услуг для клиентов Swedbank Эде Раагметс, по словам которой это ещё раз подтверждает, что жители Эстонии быстро принимают инновации.

”Поскольку банковское дело развивается быстрее и всё в большей степени становится цифровым, мы этому только рады. Биометрическую идентификацию стоит попробовать уже потому, что она экономит время и при этом безопасна”, — добавила она.

Биометрическая идентификация в основном используется для разблокировки экрана, входа в мобильный банк и совершения бесконтактных платежей. Исследование показало, что распознавание отпечатков пальцев является наиболее широко используемым методом биометрической идентификации в странах Балтии.

Опрос проводился в июле 2020 года. В исследовании приняли участие 1021 человек в Эстонии, 1000 человек в Латвии и 1020 человек в Литве. Участниками были жители Эстонии, Латвии и Литвы в возрасте от 18 до 74 лет.