Исследование: в 55% предприятий летом будут происходить увольнения

76% ответивших отметили, что собираются заняться наймом работников этим летом, что отражает позитивное направление в восстановлении рынка труда. 39% указали периодом найма июль, 42% август, 32% ответивших отметили сентябрь. Были и те, кто не знает точных планов (8%). А 14% ответивших отметили, что еще не восстановились после кризисной ситуации.

”Некоторые кампании по найму, которые были поставлены на паузу из-за вируса ещё весной, снова становятся активными. Клиенты говорят, что видят, как рынок труда наполнен талантами, поэтому самое время заняться рекрутингом. Статистика CV.ee подтверждает это, так как активность кандидатов выросла на треть по сравнению с прошлым годом, особенно выросла активность среди мужчин. Для работодателей сейчас важно продумать, какое их ценностное предложение, при возможности показать соискателям величину зарплаты и рабочую среду. А если соискатель подает заявку на несколько мест, работодатель должен быть готов принимать быстрые решения, иначе может остаться без работника”, прокомментировала результаты опроса Марис Вийрес — менеджер маркетинга и услуг.

Больше всего рынку требуются специалисты (36%) и квалифицированные работники (18%). Менеджеров среднего звена и более низкие должности будут искать только 12% опрошенных предприятий.

Когда многие считают, что активный поиск работников происходит из-за коронавирусного кризиса, то на самом деле только 14% опрошенных приводят эту причину. Большинство (40%) нанимают, так как работники увольняются. Четверть опрошенных привели причину — расширение фирмы. Только 12% найма относят к сезонным изменениям, а 16% связаны с уходом работника в отпуск по уходу за ребенком.

По активности использования каналов по поиску работников на первом месте порталы по поиску работы (68%), социальные сети используют 57% опрошенных, через друзей и знакомых поиск ведут 54%, а свои карьерные страницы используют только 20%.

В 55% предприятий летом будут происходить увольнения. Основные причины: сокращение объема работа или некомпетентность сотрудников.