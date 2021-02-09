Исследование: умение эстонских пар обсуждать финансовые вопросы улучшилось

В отношениях эстонских пар деньги являются довольно серьезной проблемой: 29% мужчин и 25% женщин утверждают, что им трудно открыто говорить со своим партнером о деньгах. В этом аспекте показатель Эстонии превышает среднеевропейский уровень (23% и 22% соответственно). Тем не менее, открытость общения эстонских пар в финансовых вопросах несколько увеличилась, поскольку, согласно опросу 2019 года, проблемы с разговорами о деньгах были у 36% респондентов (в среднем по Европе у 23%).

9% мужчин и женщин Эстонии считают, что деньги — единственная проблема, которая вызывает споры между партнерами. В Европе деньги являются наибольшим яблоком раздора в отношениях: наличие споров в этой связи признают 17-18% респондентов.

В Эстонии 24% мужчин и 19% женщин признают, что их отношения были бы лучше, если бы они умнее вели себя в том, что касается оплаты счетов и экономии денег. 11% женщин и 12% мужчин в стране утверждают, что у их партнера недостаточно финансовых знаний, и в итоге партнер принимает плохие для них обоих решения.

Более трети эстонских потребителей считают, что их финансовое положение недостаточно хорошо, чтобы жить без стресса

В Эстонии 35% потребителей признают, что вызванный Covid-19 кризис заставил осознать, что их финансовое положение не столь устойчиво, чтобы было можно жить без стресса. 36% респондентов в Эстонии заявили, что финансовое благополучие сейчас их беспокоит больше, чем когда-либо прежде. Людей, которых это тревожит, больше среди родителей (37%), чем среди бездетных (34%).

57% родителей Эстонии признают, что из-за кризиса Covid-19 им приходилось занимать деньги (за исключением взятия ипотечных кредитов) или использовать лимит кредитной карты, чтобы купить что-то для своих детей. 37% родителей говорят, что это случалось один раз, но 20% признают, что были вынуждены делать так более одного раза.

Европейский отчет о платежеспособности потребителей (European Consumer Payment Report, ECPR) предоставляет обзор потребительских привычек европейцев и их способности ежемесячно управлять семейными финансами. Intrum составляет этот отчет с 2013 года. В этом году в опросе приняли участие 24 198 потребителей по всей Европе. Респонденты заполняли анкеты на компьютерах, ноутбуках, планшетах и смартфонах. С 14 по 24 сентября 2020 года в Эстонии опросили тысячу человек. Исследование провела компания Longitude, входящая в концерн Financial Times Group.