09.06.2020, 17:50

Исследование: Ülemiste City — пятый по величине экономический городок в Эстонии


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Ülemiste city
Ülemiste cityFoto: Tiit Blaat

Согласно свежему исследованию, городок Ülemiste City по объему налоговых поступлений находится на пятом месте после Таллинна, Тарту, Пярну и Нарвы. В быстро растущем городке работает 10 000 человек, которые на сегодняшний день создают суммарный оборот более чем 1,6 миллиарда евро в год.

По словам председателя правления Mainor AS Кади Пярнитс, развитие Ülemiste City является стремительным, но для получения более полного обзора о том, что представляет собой обстановка в городке, насколько городок увеличился как по количеству людей, так и по экономическим показателям и насколько быстро развивается городок, было необходимо провести тщательное исследование, в ходе которого сравнили также ранее собранные данные.

В ходе исследования, проведенного Эстонским университетом предпринимательства Mainor, выяснилось, например, что доля городка Ülemiste City с численностью работников около 10 000 в суммарном налогом доходе Эстонии составляет 2,42 процента. Это больше, чем налоговый доход, например волости Сааремаа с 31 000 жителями, волости Виймси с 20 000 жителей или волости Сауэ с 22 000 жителей.

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”По налоговым поступлениям Ülemiste City находится на пятом месте в рейтинге крупнейших городов Эстонии, что означает, что экономика Ülemiste City по своим размерам сопоставима с отдельным городом. Здесь уже собралась элита эстонских предприятий в области ИТ, которые экспортируют аж три четверти своей продукции, что на половину больше в сравнении с остальной Эстонией и составляет приблизительно треть от общего экспорта всего эстонского сектора ИТ”, — сказала Пярнитс.

При этом в Ülemiste City стремительно растет как численность работников, так и заработная плата. Если в 2018 году средняя по Эстонии заработная плата составляла 1310 евро, то средняя заработная плата работников предприятий Ülemiste City в это же время составила 2093 евро. Количество работников и учащихся за последние пять лет увеличилось примерно на 5000 человек — это равно численности населения всего города Пыльтсамаа.

Производительность предприятий Ülemiste City росла быстрее, чем в каком-либо другом регионе Эстонии. ”Во всей Эстонии доходы от продажи, экспорт, прибыль и добавочная стоимость росли в том же темпе, что и расходы на трудовые ресурсы. Однако в Ülemiste City рост этих показателей в период с 2014 по 2018 годы составил от 2,3 до 3,7 раза, но при этом количество работников увеличилось в 1,7 раза и расходы на трудовые ресурсы в 2,1 раза”, — пояснил преподаватель Эстонского университета предпринимательства Mainor Тайно Ыунапуу, который провел исследование.

При этом Ülemiste City растет не только благодаря появлению новых арендаторов, но и долгосрочные арендаторы городка развиваются быстрее, чем в среднем по Эстонии. Предприятия, арендующие площади в Ülemiste City на долгосрочной основе, создали в 2018 году более чем 400 новых рабочих мест, и их чистая прибыль в сравнении с 2017 годом увеличилась более чем на 15 процентов.

По словам Пярнитс, развитие Ülemiste City направлено на то, чтобы создать среду, в которой работники могли бы достичь успеха. ”Для того, чтобы таланты могли реализовать себя, необходима вдохновляющая обстановка, предлагающая необходимые услуги, возможности саморазвития и проекты сотрудничества, а также развлечения и зеленую городскую среду, где можно по-настоящему хорошо чувствовать себя”.

Если на сегодняшний день по количеству работников и учащихся Ülemiste City сравним с городом Выру, где проживает примерно 12 000 человек, то, согласно прогнозам, через пять лет количество людей увеличится вдвое. ”Это предполагает активное развитие общественного транспорта и прочей инфраструктуры в сотрудничестве с Таллинном и эстонским государством. Нельзя расширить городок в несколько раз и при этом соответственно увеличить количество автомобилей, поэтому необходимы решения для развития общественного транспорта и сокращения количества автомобилей”, — отметила Пярнитс.

Экономическое исследование Ülemiste City регулярно проводится с 2014 года. Если в настоящее время под более пристальным вниманием находятся экономические показатели, то в конце месяца будет готово дополнительное исследование — так называемый Радар Ülemiste City. Это исследование предоставит подробный обзор всех остальных существенных факторов развивающейся среды, например информацию об окружающей среде, услугах, знаниях и местной общине.

Целью создания радара является разработка компактного, понятного и тщательно визуализированного решения для отображения тенденций, характеризующих развитие Ülemiste City и позволяющих делать прогнозы. Радар состоит из пяти категорий и 50 индикаторов, которые помогают лучше понять среду и сделать выводы о ней.

”Разработка модели предоставляет возможность использовать этот ”инструмент” в отношении всех других городов и городков мира, чтобы оценить и улучшить привлекательность, перспективность и благоприятность своей среды. Радар помогает представить город будущего и претворить его в жизнь”, — рассказала Пярнитс.

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