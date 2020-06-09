Исследование: Ülemiste City — пятый по величине экономический городок в Эстонии

По словам председателя правления Mainor AS Кади Пярнитс, развитие Ülemiste City является стремительным, но для получения более полного обзора о том, что представляет собой обстановка в городке, насколько городок увеличился как по количеству людей, так и по экономическим показателям и насколько быстро развивается городок, было необходимо провести тщательное исследование, в ходе которого сравнили также ранее собранные данные.

В ходе исследования, проведенного Эстонским университетом предпринимательства Mainor, выяснилось, например, что доля городка Ülemiste City с численностью работников около 10 000 в суммарном налогом доходе Эстонии составляет 2,42 процента. Это больше, чем налоговый доход, например волости Сааремаа с 31 000 жителями, волости Виймси с 20 000 жителей или волости Сауэ с 22 000 жителей.

”По налоговым поступлениям Ülemiste City находится на пятом месте в рейтинге крупнейших городов Эстонии, что означает, что экономика Ülemiste City по своим размерам сопоставима с отдельным городом. Здесь уже собралась элита эстонских предприятий в области ИТ, которые экспортируют аж три четверти своей продукции, что на половину больше в сравнении с остальной Эстонией и составляет приблизительно треть от общего экспорта всего эстонского сектора ИТ”, — сказала Пярнитс.

При этом в Ülemiste City стремительно растет как численность работников, так и заработная плата. Если в 2018 году средняя по Эстонии заработная плата составляла 1310 евро, то средняя заработная плата работников предприятий Ülemiste City в это же время составила 2093 евро. Количество работников и учащихся за последние пять лет увеличилось примерно на 5000 человек — это равно численности населения всего города Пыльтсамаа.

Производительность предприятий Ülemiste City росла быстрее, чем в каком-либо другом регионе Эстонии. ”Во всей Эстонии доходы от продажи, экспорт, прибыль и добавочная стоимость росли в том же темпе, что и расходы на трудовые ресурсы. Однако в Ülemiste City рост этих показателей в период с 2014 по 2018 годы составил от 2,3 до 3,7 раза, но при этом количество работников увеличилось в 1,7 раза и расходы на трудовые ресурсы в 2,1 раза”, — пояснил преподаватель Эстонского университета предпринимательства Mainor Тайно Ыунапуу, который провел исследование.