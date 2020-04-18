ИССЛЕДОВАНИЕ | У кого из операторов связи больше всего частных клиентов?

По данным Turu-uuringute AS, Elisa принадлежит 38% рынка услуг мобильной связи для частных клиентов, а на втором месте с показателем на несколько процентов меньше находится Telia. При этом рыночная доля Tele2 существенно сократилась по сравнению с предыдущими годами.

”Elisa лидирует в сегменте частных клиентов мобильной связи с 2015 года. Лишь в прошлом году рыночные доли Elisa и Telia в данном сегменте почти сравнялись. В течение минувшего года Elisa привлекла больше новых клиентов, в основном за счет Tele2, и вновь подтвердила свое лидерство”, заявила менеджер Turu-uuringute AS по исследованиям Лийз Грюнберг. Результаты исследования указывают на впечатляющее лидерство Elisa среди потребителей в возрасте более 30 лет, специалистов среднего звена, чиновников, обслуживающего персонала и пенсионеров.

Руководитель подразделения частных клиентов Elisa Андрус Хийепуу сказал, что залогом успеха компании в сегменте частных клиентов стал скоростной и качественный мобильный интернет в сочетании с выгодными смарт-пакетами. ”В последние годы мы инвестировали крупные суммы в развитие сети мобильной связи. Проведенные недавно Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора замеры показали, что наиболее высокие скорости обмена данными доступны в сети Elisa, причем не только в помещениях, но и при автомобильных поездках по Эстонии. Мы предлагаем своим клиентам очень качественные услуги связи по доступным ценам. В наши пакеты услуг бесплатно включены страхование путешествий для всей семьи и Mobiil-ID”.

Данное исследование было проведено в феврале этого года в виде телефонного опроса при участии 2001 респондента. Фирма Turu-uuringute AS проводит такие исследования с 2014 года.