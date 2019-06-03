Исследование: у какого предприятия наиболее удовлетворенные клиенты?

В ходе опроса были оценены 13 местных предприятий банковского сектора (Swedbank, SEB, LHV Pank, Luminor Pank, Coop Pank), телекоммуникационного (Telia, Tele2, Elisa, Levikom, STV), энергетического (Eesti Energia, Eesti Gaas) и сектора почтовых услуг и логистики (Omniva). Всего было опрошено 1057 взрослых людей.

Согласно исследованию, у телекоммуникационного предприятия Levikom клиенты наиболее довольны качеством поставляемых услуг. Levikom стал единственным предприятием, которое смогло достигнуть общего индекса рекомендации только на основании оценки своих клиентов.

”Для нас такая высокая оценка нашими клиентами — это большое признание. Со своей командой в полсотни человек мы уже вошли в число крупных предприятий, но мы не считаем себя большой и удовлетворенной компанией, а готовы прикладывать усилия ради наших клиентов”, — сказал директор подразделения частных клиентов Levikom Танель Паут. ”Мы — единственная компания, которая способна сегодня предложить сверхбыстрый интернет вместе с качественной ТВ-услугой и в тех регионах, где качество мобильной интернет-услуги низкое, а подключение к кабелю слишком дорого”.

По словам Паута, помимо данных, собранных в ходе исследования Faktum & Ariko, собственные опросы Levikom показывают, что клиенты весьма удовлетворены услугами и качеством предприятия, и готовы рекомендовать компанию друзьям и знакомым. ”Согласно весеннему исследованию Levikom, клиенты высоко оценивают готовность помочь наших работников по обслуживанию, их вежливость и профессионализм, соблюдение сроков, а также быстроту сообщений о неисправности и качество их исправления”, — сказал Паут.