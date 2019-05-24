Исследование: три дома из пяти в Эстонии застрахованы
Хотя львиная доля населения Эстонии считает свой дом своим самым ценным на земле имуществом, его застраховали всего 59 процентов людей.
Хотя львиная доля населения Эстонии считает свой дом своим самым ценным на земле имуществом, его застраховали всего 59 процентов людей.
Заказанное фирмой Gjensidige kindlustus и проведённое фирмой Nielsen исследование показало, что по части домашнего вреда рискуют преимущественно пожилые люди и лица с меньшим доходом, среди которых страхование дома распространено меньше всего.
Это значит, что в случае приводящего к крупным ущербам несчастья попадают в очень сложное положение две пятых людей.
Среди людей с меньшим доходом страхование дома оформили чуть более половины жителей. Наносящая ущерб дому и находящемуся в нём имуществу авария может людей, которые с трудом сводят концы с концами, поставить в весьма неприятное положение.
Начальник отдела рассмотрения ущерба фирмы Gjensidige Eesti Маарика Мюрк заявила, что десятки тысяч жителей Эстонии живут с повседневным риском, размер которого они даже не могут себе представить до наступления несчастья.
”Дом — это наша крепость, поэтому его страхование должно быть так же распространено, как и дорожное страхование”, — сказала Мюрк. ”Касающееся дома и находящегося в нём имущества несчастье означает нарушение привычного ритма жизни и серьёзный эмоциональный и финансовый удар. Особому риску подвергаются лица старшего возраста, с меньшим доходом и проживающие в более старых многоквартирных домах”.
Наиболее распространённые страховые случаи связаны с трубопроводами. За ними следуют обусловленные огнём несчастья, причём чаще всего с наибольшим объёмом, приводящие к ущербам, когда имущество уничтожается полностью.
Если в Эстонии домашнюю страховку имеют 59% людей, то в Латвии и Литве эти цифры соответственно всего 49% и 50%.
В ходе исследования были проинтервьюированы 1600 проживающих в Эстонии лиц в возрасте 16-64 лет. Идентичное исследование проводилось также в Латвии и Литве.
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