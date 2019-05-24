24.05.2019, 08:12

Исследование: три дома из пяти в Эстонии застрахованы


rus.delfi.ee
EST
SUVILA HIIUMAAL. Arhitekt: KAMP Arhitektid
SUVILA HIIUMAAL. Arhitekt: KAMP ArhitektidFoto: Aasta Puitehitis

Хотя львиная доля населения Эстонии считает свой дом своим самым ценным на земле имуществом, его застраховали всего 59 процентов людей.

Заказанное фирмой Gjensidige kindlustus и проведённое фирмой Nielsen исследование показало, что по части домашнего вреда рискуют преимущественно пожилые люди и лица с меньшим доходом, среди которых страхование дома распространено меньше всего.

Это значит, что в случае приводящего к крупным ущербам несчастья попадают в очень сложное положение две пятых людей.

Среди людей с меньшим доходом страхование дома оформили чуть более половины жителей. Наносящая ущерб дому и находящемуся в нём имуществу авария может людей, которые с трудом сводят концы с концами, поставить в весьма неприятное положение.

Начальник отдела рассмотрения ущерба фирмы Gjensidige Eesti Маарика Мюрк заявила, что десятки тысяч жителей Эстонии живут с повседневным риском, размер которого они даже не могут себе представить до наступления несчастья.  

”Дом — это наша крепость, поэтому его страхование должно быть так же распространено, как и дорожное страхование”, — сказала Мюрк. ”Касающееся дома и находящегося в нём имущества несчастье означает нарушение привычного ритма жизни и серьёзный эмоциональный и финансовый удар. Особому риску подвергаются лица старшего возраста, с меньшим доходом и проживающие в более старых многоквартирных домах”. 

Наиболее распространённые страховые случаи связаны с трубопроводами. За ними следуют обусловленные огнём несчастья, причём чаще всего с наибольшим объёмом, приводящие к ущербам, когда имущество уничтожается полностью.

Если в Эстонии домашнюю страховку имеют 59% людей, то в Латвии и Литве эти цифры соответственно всего 49% и 50%.

В ходе исследования были проинтервьюированы 1600 проживающих в Эстонии лиц в возрасте 16-64 лет. Идентичное исследование проводилось также в Латвии и Литве.

Читайте также: