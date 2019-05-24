Исследование: три дома из пяти в Эстонии застрахованы

Заказанное фирмой Gjensidige kindlustus и проведённое фирмой Nielsen исследование показало, что по части домашнего вреда рискуют преимущественно пожилые люди и лица с меньшим доходом, среди которых страхование дома распространено меньше всего.

Это значит, что в случае приводящего к крупным ущербам несчастья попадают в очень сложное положение две пятых людей.

Среди людей с меньшим доходом страхование дома оформили чуть более половины жителей. Наносящая ущерб дому и находящемуся в нём имуществу авария может людей, которые с трудом сводят концы с концами, поставить в весьма неприятное положение.

Начальник отдела рассмотрения ущерба фирмы Gjensidige Eesti Маарика Мюрк заявила, что десятки тысяч жителей Эстонии живут с повседневным риском, размер которого они даже не могут себе представить до наступления несчастья.

”Дом — это наша крепость, поэтому его страхование должно быть так же распространено, как и дорожное страхование”, — сказала Мюрк. ”Касающееся дома и находящегося в нём имущества несчастье означает нарушение привычного ритма жизни и серьёзный эмоциональный и финансовый удар. Особому риску подвергаются лица старшего возраста, с меньшим доходом и проживающие в более старых многоквартирных домах”.

Наиболее распространённые страховые случаи связаны с трубопроводами. За ними следуют обусловленные огнём несчастья, причём чаще всего с наибольшим объёмом, приводящие к ущербам, когда имущество уничтожается полностью.