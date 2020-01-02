Исследование: треть жителей Эстонии способна всего месяц прожить в обычном режиме в случае потери источника дохода

6% эстонцев, 8% латышей и 3% литовцев ответили, что у них нет вообще никаких сбережений — это ставит многие семьи в очень незавидное положение. Накоплений на период до одного года хватит у десятой части эстонцев, а на два года — у 8%. О возможном изменении своего дохода задумываются 66% эстонцев, 65% литовцев и 75% латышей.

”Если сбережений нет и, например, член семьи пострадал от серьезной болезни или несчастного случая, многие эстонские семьи оказываются в настоящей беде”, — сказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма, добавив, что, например, в случае частичной потери трудоспособности государственная поддержка составляет 7,8 евро в день, т.е. в среднем 236 евро в месяц, а в случае полной потери трудоспособности — 13,8 евро в день, т.е. в среднем 414 евро в месяц. ”Для борьбы с тяжелой болезнью, как правило, требуются дополнительные средства, чтобы иметь возможность максимально быстро восстановиться, приобрести лекарства или перестроить жилье для использования инвалидной коляски”, — отметила Уусма.

Продолжительное отсутствие на работе и отсутствие сбережений — наиболее распространенные причины того, почему семья может оказаться перед чертой бедности. ”На собственном опыте мы знаем, что в подобных случаях страхование остается единственной спасительной соломинкой и оказывает огромную помощь, помогая семьям справиться с тяжелой ситуацией. Неожиданно заболеть или стать жертвой несчастного случая может каждый, но при этом необходимо продолжать выплачивать жилищный кредит, автолизинг или оплачивать восстановительное лечение”, — сказала Уусма.