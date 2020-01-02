02.01.2020, 12:25

Исследование: треть жителей Эстонии способна всего месяц прожить в обычном режиме в случае потери источника дохода

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Исследование: треть жителей Эстонии способна всего месяц прожить в обычном режиме в случае потери источника дохода
Foto: Oliver Tsupsman

Опрос, проведенный исследовательской фирмой SKDS по заказу ERGO kindlustus, показал, что, потеряв обычный источник дохода, с помощью существующих накоплений средняя эстонская семья может прожить в среднем 6,3 месяца. Среди жителей стран Балтии дольше всего в такой ситуации способны продержаться литовцы — 7,8 месяца, а вот латыши, напротив, всего 5,5 месяца.

6% эстонцев, 8% латышей и 3% литовцев ответили, что у них нет вообще никаких сбережений — это ставит многие семьи в очень незавидное положение. Накоплений на период до одного года хватит у десятой части эстонцев, а на два года — у 8%. О возможном изменении своего дохода задумываются 66% эстонцев, 65% литовцев и 75% латышей.

”Если сбережений нет и, например, член семьи пострадал от серьезной болезни или несчастного случая, многие эстонские семьи оказываются в настоящей беде”, — сказала руководитель по развитию страхования жизни и здоровья ERGO Декла Уусма, добавив, что, например, в случае частичной потери трудоспособности государственная поддержка составляет 7,8 евро в день, т.е. в среднем 236 евро в месяц, а в случае полной потери трудоспособности — 13,8 евро в день, т.е. в среднем 414 евро в месяц. ”Для борьбы с тяжелой болезнью, как правило, требуются дополнительные средства, чтобы иметь возможность максимально быстро восстановиться, приобрести лекарства или перестроить жилье для использования инвалидной коляски”, — отметила Уусма.

Продолжительное отсутствие на работе и отсутствие сбережений — наиболее распространенные причины того, почему семья может оказаться перед чертой бедности. ”На собственном опыте мы знаем, что в подобных случаях страхование остается единственной спасительной соломинкой и оказывает огромную помощь, помогая семьям справиться с тяжелой ситуацией. Неожиданно заболеть или стать жертвой несчастного случая может каждый, но при этом необходимо продолжать выплачивать жилищный кредит, автолизинг или оплачивать восстановительное лечение”, — сказала Уусма.

Вот ряд примеров из практики страховой компании. 47-летнюю женщину укусила пчела. Это привело к анафилактическому шоку и повреждению головного мозга, от которых, она, к сожалению, уже не смогла оправиться. Или ситуация, когда здоровый и спортивный 55-летний мужчина участвовал в велопоходе, где с ним случился инфаркт и он умер на месте. Наиболее распространенные случаи — очень тяжелые заболевания и злокачественные опухоли. Например, у 30-летней женщины был диагностирован рак молочной железы, и она прошла лечение. Страхование жизни возместило расходы женщины на время, пока она не могла ходить на работу.

Исследование продемонстрировало, что среди всех жителей стран Балтии наибольшую материальную нужду ощущают эстонцы. Целых 34% респондентов из Эстонии считают, что не имеют достаточного дохода. В Латвии этот показатель составляет 31%, а в Литве 20%. В сравнении с 2014 годом данный показатель все же уменьшился во всех трех странах. Заметнее всего за пять лет сократилось число испытывающих материальную нужду людей в Латвии — на 9%. В Эстонии соответствующее сокращение составило 8%, а в Литве 5%.

В Эстонии в наибольшей степени довольны своей жизнью женщины 24-34 лет с высоким уровнем дохода и несовершеннолетними детьми.

Исследование индекса безопасности ERGO проводилось летом и осенью 2019 года. В исследовании участвовала репрезентативная выборка населения: 3000 человек из Эстонии, Латвии и Литвы. Аналогичное исследование также проводилось в 2014, 2015, 2016 и 2017 годах.

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