06.03.2019, 13:50

Исследование: треть жителей Эстонии используют возврат подоходного налога на повседневные нужды

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rus.delfi.ee
EST
Raha
Foto: Argo Ingver

Более трети жителей Эстонии используют деньги, полученные в результате возврата переплаченного подоходного налога, на покрытие повседневных расходов, а четверть жителей планируют отложить эти деньги, показало исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank.

Участников исследования попросили оценить размер возвращаемого подоходного налога и рассказать, на что они планируют потратить эти деньги. Более трети респондентов планируют потратить возврат налога на повседневные нужды. Это был самый популярный способ потратить деньги во всех группах населения — по возрасту, образованию, гендерному составу и местожительству. Четверть опрошенных планируют отложить деньги, а каждый пятый житель планирует потратить деньги на путешествие или хобби.

"По сравнению с исследованием, проведённым пять лет назад, прослеживается положительная тенденция в части сбережения. Рост составил одну десятую. Больше всего среди планирующих отложить возврат налога — молодежь в возрасте до 29 лет”, — комментирует результаты исследования руководитель Института финансов Swedbank Кати Воометс.

О строительстве и ремонте думают 9% респондентов. Покупку одежды и обуви, а также бытовых машин и электроники планировали в обоих случаях 4% ответивших; о покупке мебели и домашнего убранства подумывают 3%. По-прежнему не пользуется популярностью использование возвращенных денег на снижение своих финансовых обязательств — всего 6% планировали использовать деньги на возврат банковского кредита, погашение лизинга или на возвратные платежи по кредитной карточке, и лишь 4% — на инвестирование.

Возвращаемые суммы в большинстве случаев не превышают 300 евро. От 300 до 1000 евро получит каждый пятый житель. Примерно столько же людей не получат ничего. Доплатить подоходный налог придется менее чем 10% респондентов.

"Независимо от суммы возвращаемого налога не стоит рассматривать ее как бонус или премию, поскольку речь идет о заработанном доходе, который был избыточно обложен налогом. И этот переплаченный подоходный налог государство один раз в год возвращает работнику. Использование возврата стоит тщательно продумать и предусмотреть в бюджете с тем, чтобы польза была наибольшей”, — советует Воометс.

В полной мере пользоваться освобождением от подоходного налога стоит, если речь идёт о единственном источнике дохода и если он больше или меньше среднего облагаемого налогом дохода (от 1200 до 2100 евро). Поскольку Налогово-таможенный департамент не возвращает подоходный налог с процентами, которые учитывали бы годовую инфляцию с удорожанием жизни, то не целесообразно полностью отказываться от возврата подоходного налога. Золотой серединой может стать также частичное использование и включение остального возврата налога в семейный бюджет.

Исследование проведено фирмой Norstat в феврале этого года по заказу Института финансов Swedbank. В опросе приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

Рекомендации по целесообразному использованию возвращаемого подоходного налога


1. Отложите деньги на покрытие неожиданных расходов. Невозможно защититься от неожиданных и сложных ситуаций, но подготовиться к ним можно. И самый лучший способ обеспечить финансовую безопасность — накопить денежные резервы. Рекомендуемый размер резервов — сумма расходов на 3-6 месяцев.

2. Уменьшите свою долговую нагрузку. Любые займы означают впоследствии более высокие расходы по сравнению с той суммой, которой можно было воспользоваться. Если Вы для крупной покупки воспользовались кредитной карточкой, малым или потребительским кредитом, заняли деньги у членов семьи или у друзей, то целесообразно воспользоваться возвратом подоходного налога для уменьшения или погашения долгов.

3. Инвестируйте в собственное образование. Многие курсы, в том числе курсы повышения квалификации являются платными, но в дополнение к расширению кругозора, курсы дают преимущество на рынке труда. Таким образом, именно сумма возвращаемого подоходного налога может позволить пройти обучение, о котором Вы давно мечтали, и даже попробовать себя в новой профессии.

ТОП

4. Увеличьте сумму пенсионных накоплений. Третья пенсионная ступень — единственный способ долгосрочного накопления, который поддерживается государством путём возврата подоходного налога. Это означает, что со своих взносов в III пенсионную ступень Вы получите подоходный налог обратно. Вернуть переплаченный подоходный налог можно со взносов в III ступень, которые не превышают 15% Вашего брутто-дохода, но не более чем с 6000 евро за календарный год.

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