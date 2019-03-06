Исследование: треть жителей Эстонии используют возврат подоходного налога на повседневные нужды

"Независимо от суммы возвращаемого налога не стоит рассматривать ее как бонус или премию, поскольку речь идет о заработанном доходе, который был избыточно обложен налогом. И этот переплаченный подоходный налог государство один раз в год возвращает работнику. Использование возврата стоит тщательно продумать и предусмотреть в бюджете с тем, чтобы польза была наибольшей”, — советует Воометс.

В полной мере пользоваться освобождением от подоходного налога стоит, если речь идёт о единственном источнике дохода и если он больше или меньше среднего облагаемого налогом дохода (от 1200 до 2100 евро). Поскольку Налогово-таможенный департамент не возвращает подоходный налог с процентами, которые учитывали бы годовую инфляцию с удорожанием жизни, то не целесообразно полностью отказываться от возврата подоходного налога. Золотой серединой может стать также частичное использование и включение остального возврата налога в семейный бюджет.

Исследование проведено фирмой Norstat в феврале этого года по заказу Института финансов Swedbank. В опросе приняли участие 1000 жителей Эстонии в возрасте от 18 до 74 лет.

Рекомендации по целесообразному использованию возвращаемого подоходного налога



1. Отложите деньги на покрытие неожиданных расходов. Невозможно защититься от неожиданных и сложных ситуаций, но подготовиться к ним можно. И самый лучший способ обеспечить финансовую безопасность — накопить денежные резервы. Рекомендуемый размер резервов — сумма расходов на 3-6 месяцев.

2. Уменьшите свою долговую нагрузку. Любые займы означают впоследствии более высокие расходы по сравнению с той суммой, которой можно было воспользоваться. Если Вы для крупной покупки воспользовались кредитной карточкой, малым или потребительским кредитом, заняли деньги у членов семьи или у друзей, то целесообразно воспользоваться возвратом подоходного налога для уменьшения или погашения долгов.

3. Инвестируйте в собственное образование. Многие курсы, в том числе курсы повышения квалификации являются платными, но в дополнение к расширению кругозора, курсы дают преимущество на рынке труда. Таким образом, именно сумма возвращаемого подоходного налога может позволить пройти обучение, о котором Вы давно мечтали, и даже попробовать себя в новой профессии.

4. Увеличьте сумму пенсионных накоплений. Третья пенсионная ступень — единственный способ долгосрочного накопления, который поддерживается государством путём возврата подоходного налога. Это означает, что со своих взносов в III пенсионную ступень Вы получите подоходный налог обратно. Вернуть переплаченный подоходный налог можно со взносов в III ступень, которые не превышают 15% Вашего брутто-дохода, но не более чем с 6000 евро за календарный год.