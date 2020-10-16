Исследование: треть работников нуждается в лучших условиях для работы дома

Свежее исследование показало, что у большинства работников (64,8%) имеется дома отведенное для удаленной работы место, а также подходящие стол и стул, однако почти каждый третий работник (35,2%) нуждается в лучших условиях для работы дома.

Больше всего работники нуждаются в эргономичной рабочей среде — почти каждый четвертый работник (26,4%) отметил, что не имеет дома подходящего для работы стола или стула. Из исследования также выяснилось, что у каждого пятого работника (20,6%) отсутствует дома место, где он мог бы сосредоточиться на выполнении трудовых обязанностей.

”Во многих организациях частичная удаленная работа становится все более популярной, недавние исследования показали, что большинство работников (60%) были бы заинтересованы в удаленной работе и после вызванного пандемией кризиса”, — прокомментировал тенденции рынка труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт и добавил, что подобная организация труда увеличивает в компаниях необходимость помочь работникам создать нужные для удаленной работы условия.

”Самыми лучшими для удаленной работы условиями располагают ИТ-специалисты, — описал результаты исследования Хенри Аувяэрт. — 77,8% работников сферы ИТ считают, что имеют дома все необходимое для удаленной работы. Менее всего удовлетворены домашними условиями для работы работники государственного сектора, из которых всего чуть более половины (52,4%) указали, что могли бы успешно работать и дома”.

Территориально самые лучшие условия для удаленной работы имеют жители столицы и Тарту, менее довольны своими условиями для удаленной работы жители Пярну. Если смотреть по возрасту, то все необходимое для удаленной работы имеет большинство людей младше 26 лет. Таким образом, на сегодняшний день комфортнее всего при работе дома чувствует себя молодежь в возрасте до 26 лет, работающая в столице или Тарту и занятая в ИТ-секторе.