Исследование TransferWise: 37% молодежи хотят связать свое будущее с ИТ

При выборе профессии большую роль также играют кумиры. По словам Лумберга, интерес к инфотехнологии рождается через кумиров. ”Молодые люди привели в пример как члена своей семьи, так и всеобщих кумиров, таких как Илон Маск и Стив Джобс”, — добавил Лумберг.

Согласно исследованию, интерес к ИТ-сфере в молодом возрасте часто возникает при наличии положительного опыта. Среди всего того, что зародило интерес молодежи к сфере инфотехнологий, отдельно были отмечены кружки по робототехнике и игры, такие как, например, Майнкрафт.

Исследование охватило и обучение ИТ и STEM (естественным и точным наукам) в школах Эстонии, используемые учебные материалы и связь с другими предметами. По словам руководителя исследования Тартуского университета Кюлли Кори, в целом, в опрошенных школах организованы хорошие условия для обучения ИТ, но предмет изучается в разных классах и в разном объеме. Например, помимо компьютеров в этих школах можно использовать также 3D-принтер, очки виртуальной реальности, интерактивный напольный проектор, различные устройства для робототехники и др.

По словам Кюлли Кори, в качестве успешных примеров приводили связь уроков математики с программированием и робототехникой, создание отдельного кружка программирования для девочек, что должно мотивировать их заниматься сферой, где доминируют мальчики. И включение информатики в уроки, начиная с первого класса.

”В качестве успешного примера уроков информатики в гимназической ступени приводили отношение ученика с учителем как коллеги с коллегой, когда обучение проходит под видом совместной работы. Часто среди выбравших информатику в гимназической ступени встречаются молоды люди, которые самостоятельно изучали сферу и знают об отдельных темах больше, чем учителя”, — сказала Кори.

Исследование подтвердило, что самое слабое место в обучении ИТ в гимназической ступени — это отсутствие учебных материалов. Также учителя отметили, что в основной школе не мотивируют выбирать в гимназии направление инфотехнологии. Эту сферу выбирают те, кого уже раньше интересовали инфотехнологии.

По словам Кори, сравнивали также интерес мальчиков и девочек к различным курсам по ИТ. ”В целом, интерес со стороны мальчиков был выше, они скорее стали бы учить программирование, 3D-моделирование и разработку программного обеспечения. Всё же был один курс, который интересовал девочек больше — веб-дизайн. Эта сфера больше связана с искусством, и поэтому может представлять больший интерес для девочек”, — добавила Кори.

По словам Алвара Лумберга, исследование подтвердило, что для того, чтобы пробудить интерес молодежи к ИТ-сфере, технологические компании и кружки по интересам, а также школы, могли бы сотрудничать более тесно. ”Например, TransferWise уже второй год поддерживает организацию летней школы MTÜ Eesti 2.0 Hüppelaud для всех интересующихся технологиями молодых людей в Эстонии”, — сказал Лумберг.

Тартуский университет по заказу TransferWise провел исследование среди учащихся 9 и 12 классов. Целью исследования было получить обзор того, что делается в школах Эстонии, для того чтобы мотивировать учеников изучать ИТ-сферу и осознанно связывать свою жизнь с ИТ.

В ходе исследования с помощью анкетирования были опрошены 740 учеников 9 и 12 классов и 27 учителей ИТ, школьных руководителей и образовательных технологов. Помимо этого, исследователи посетили 6 школ, где оценили среду обучения и провели интервью с 17 учениками последнего класса и с 8 учителями ИТ.

TransferWise поставил себе цель изменить систему образования Эстонии к лучшему. Компания оказывает помощь в развитии навыков в сферах ИТ и STEM среди школьников Эстонии уже с раннего школьного возраста, а также побуждает молодежь выбирать карьеру в сфере технологий. Первым шагом стало проведение совместно с Тартуским университетом подробного исследования для обзора ситуации в школах Эстонии, на основании чего будет составлен дальнейший план действий.