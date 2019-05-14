14.05.2019, 09:49

Исследование: только трое из десяти работников считают свою работу нормальной


rus.delfi.ee
EST
Raamatupidaja
RaamatupidajaFoto: Hendrik Osula

Из десяти работников только трое считают свою работу нормальной — выяснилось из проведенного недавно во всех странах Балтии исследования, в котором приняли участие более 1500 человек. Более половины опрошенных взвешивали возможность сменить рабочее место, если бы они наши что-то ”более нормальное”. Организаторы исследования хотели уточнить, что именно люди считают нормальным в работе, передает IF.

"Мы спросили у людей, каким по их мнению является нормальный руководитель, какая нормальная командная работа, должно ли быть важность у работы и что необходимо для того, чтобы люди на работе чувствовали себя,” — объяснила директор по персоналу If Kindlustus в странах Балтии Лийна Кескюла. — „Результаты исследования показали, что в основном люди хотят, чтобы их уважали и поддерживали, а также обеспечивали как гибкость, так и ответственность.”

Во всех странах Балтии всего лишь каждый третий работник подтвердил, что по их мнению, нынешнее рабочее место соответствует критериям, которые они считают нормальными. Примерно 40% ответивших не считают свою работу нормальной и еще 30% ответили, что это абсолютно не нормально. Самым худшим посчитали положение в Латвии, где таким образом ответило 36% опрошенных.

Почти половина ответивших были бы готовы покинуть нынешнее место работы, если бы они нашли работу, которая лучше бы соответствовала тому, что в их понимании нормально. В Эстонии таким образом ответили 47% опрошенных, в Литве 48% и в Латвии целых 55% опрошенных.

В Эстонии люди больше всего ценят рабочую среду, а в Латвии и Литве — зарплату

"Мы узнали у людей, каким по их мнению является нормальное рабочее место. Выяснилось, что самая большая разница в том, что в Эстонии люди больше всего ценят рабочую среду — это назвали 38% ответивших. Следующий важным фактором 30 процента ответивших упомянули зарплату, а 30 процентов ответивших дружелюбных коллег. В Латвии и Литве больше всего ценят зарплату, данные показатели целых 56 и 52 процента. Рабочую среду и коллег отмечают в Латвии примерно двадцать процентов и в Литве тридцать процентов ответивших,” — пояснила Кескюла.

Жители Эстонии, в дополнение к рабочей среде, самыми важными мерилами нормальной работы считают дружелюбных коллег и гибкое рабочее время. Жители Латвии, в дополнение к зарплате, ценят безопасность, стабильность и дополнительные блага. Житель Литвы, , в дополнение к зарплате, ценят безопасность, стабильность и хороший микроклимат рабочего места.

"То, что считается в каждой стране ”нормальным”, становится важным обстоятельством в выборе рабочего места. Мы также видим различия в наших бюро в Эстонии, Латвии и Литве. Хотя люди работают в одном предприятии, работники в разных странах считают нормальным разные вещи,” — объяснила Кескюла. — "Можно привести в качестве примера, что хотя хороших и компетентных коллег ценят работники If во всех странах Балтии, но именно для жителей Эстонии является важным подружиться с коллегами.”

Ценят рабочую среду, командную работу и равновесие между работой и частной жизнью

В исследовании также спрашивали, какие обстоятельства в нынешней работе человек считает наименее нормальными. Во всех трех странах назвали в первую очередь недостатки рабочей среды, но исправить также можно было бы командную работу и равновесие между работой и частной жизнью. Жители Эстонии сильнее остальных подчеркнули, что на их рабочем месте необходимо поднять уровень руководства (так ответили 30% жителей Эстонии, но всего 19% жителей Литвы и 10% Латвии).

Именно управление из качеств нынешнего места работы оценили во всех странах Балтии ниже всего: в среднем 6,6 пункта из десяти. Выше всего оценили значительность работы, чему дали в среднем 7,5 пункта.

Нормальная работа или вызовы для супергероев?

Целью проведенного If исследования ”Нормальная работа” было выяснить, чего ждёт большинство людей от рабочего места.

ТОП

"Мы видим, что возникла необходимость изменить то, как предприятия относятся к наему работников. Тренд на постоянно ищущих новых вызовов ”работника-супергероя” принес слишком много связанного с работой стресса и перегорания, как у молодых, так и среди людей средних лет. Мы нуждаемся в долгосрочной стратегии здорового рабочего места, где люди были бы счастливы, мотивированы и довольны,” — добавила Кескюла.

Данное исследование в Эстонии, Латвии и Литве провели If Kindlustus. Целью исследования было выяснить, что люди считают нормальным для рабочего места. В ходе исследования опросили людей, работающих в разных предприятиях в трех странах. В исследовании участвовало более 1500 ответивших в возрасте от 18 до 60 лет.

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