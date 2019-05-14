Исследование: только трое из десяти работников считают свою работу нормальной

"Мы узнали у людей, каким по их мнению является нормальное рабочее место. Выяснилось, что самая большая разница в том, что в Эстонии люди больше всего ценят рабочую среду — это назвали 38% ответивших. Следующий важным фактором 30 процента ответивших упомянули зарплату, а 30 процентов ответивших дружелюбных коллег. В Латвии и Литве больше всего ценят зарплату, данные показатели целых 56 и 52 процента. Рабочую среду и коллег отмечают в Латвии примерно двадцать процентов и в Литве тридцать процентов ответивших,” — пояснила Кескюла.

Жители Эстонии, в дополнение к рабочей среде, самыми важными мерилами нормальной работы считают дружелюбных коллег и гибкое рабочее время. Жители Латвии, в дополнение к зарплате, ценят безопасность, стабильность и дополнительные блага. Житель Литвы, , в дополнение к зарплате, ценят безопасность, стабильность и хороший микроклимат рабочего места.

"То, что считается в каждой стране ”нормальным”, становится важным обстоятельством в выборе рабочего места. Мы также видим различия в наших бюро в Эстонии, Латвии и Литве. Хотя люди работают в одном предприятии, работники в разных странах считают нормальным разные вещи,” — объяснила Кескюла. — "Можно привести в качестве примера, что хотя хороших и компетентных коллег ценят работники If во всех странах Балтии, но именно для жителей Эстонии является важным подружиться с коллегами.”

Ценят рабочую среду, командную работу и равновесие между работой и частной жизнью

В исследовании также спрашивали, какие обстоятельства в нынешней работе человек считает наименее нормальными. Во всех трех странах назвали в первую очередь недостатки рабочей среды, но исправить также можно было бы командную работу и равновесие между работой и частной жизнью. Жители Эстонии сильнее остальных подчеркнули, что на их рабочем месте необходимо поднять уровень руководства (так ответили 30% жителей Эстонии, но всего 19% жителей Литвы и 10% Латвии).

Именно управление из качеств нынешнего места работы оценили во всех странах Балтии ниже всего: в среднем 6,6 пункта из десяти. Выше всего оценили значительность работы, чему дали в среднем 7,5 пункта.

Нормальная работа или вызовы для супергероев?

Целью проведенного If исследования ”Нормальная работа” было выяснить, чего ждёт большинство людей от рабочего места.

"Мы видим, что возникла необходимость изменить то, как предприятия относятся к наему работников. Тренд на постоянно ищущих новых вызовов ”работника-супергероя” принес слишком много связанного с работой стресса и перегорания, как у молодых, так и среди людей средних лет. Мы нуждаемся в долгосрочной стратегии здорового рабочего места, где люди были бы счастливы, мотивированы и довольны,” — добавила Кескюла.

Данное исследование в Эстонии, Латвии и Литве провели If Kindlustus. Целью исследования было выяснить, что люди считают нормальным для рабочего места. В ходе исследования опросили людей, работающих в разных предприятиях в трех странах. В исследовании участвовало более 1500 ответивших в возрасте от 18 до 60 лет.