28.06.2019, 08:15

ИССЛЕДОВАНИЕ: Студенты предпочитают государственным должностям работу в частных фирмах, мечтают о Skype


rus.delfi.ee
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Hüppelaud 2017 neljas päev, naiskond Mõhtu
Hüppelaud 2017 neljas päev, naiskond MõhtuFoto: Anni Õnneleid

Из проведенного Kantar Emor среди студентов исследования выяснилось, что популярность общественного сектора как потенциального места работы по сравнению с 2009-м годом снизилась почти в два раза, и в то же время все больше студентов хотят работать в частных фирмах. Интерес к банковской сфере также сокращается.

По сравнению с предыдущим годом, число желающих связать свою жизнь с частными предприятиями немного сократилось, но при этом разрыв с общественным сектором по-прежнему огромный. 43% опрошенных студентов точно или скорее всего предпочли бы работать в частной компании, в то время как получать зарплату за счет налогоплательщиков хотят всего 12%. Еще 10 лет назад ситуация была иной: предпочтение частному сектору отдавали 36%, а общественному — 21%.

По словам специалиста Kantar Emor Кайсы Эско, сейчас так же, как и ранее, насчитывается около 40% респондентов, для которых нет разницы в этом вопросе. ”В 2009 году Эстония переживала тяжелый кризис, поэтому неудивительно, что молодые люди хотели получить стабильную работу в общественном секторе”, — отметила Эско. ”Сейчас частных предпринимателей огорчает то, что зарплаты в госучреждениях слишком высоки, и это является одной из причин, по которой интерес к работе в частных фирмах несколько снизился по сравнению с прошлым годом. В то же время быстро растет число молодых работников, предпочитающих гибкий график, и в этом вопросе частные предприниматели часто идут им навстречу. На государственной должности может быть меньше гибкости и больше бюрократии”.

Важна гибкость

Для студентов университетов и высших учебных заведений при выборе работодателя по-прежнему наиболее важна конкурентоспособная зарплата — почти половина студентов отметили это как один из трех самых важных факторов. Почти треть респондентов упомянули также дружелюбную рабочую среду и гибкий график — по сравнению с прошлым годом важность гибкого графика значительно увеличилась. По словам Эско, это связано с тем, что растет доля тех студентов, которые хотят продолжать учебу параллельно с работой.

Для 27% одним из трех важнейших критериев является ценность сотрудников в глазах работодателя, для одной пятой — стабильное рабочее место, и для 18% — интересная и разнообразная работа.

Популярность банков снижается

Когда представители Kantar Emor спросили у студентов, какое предприятие или организация, по их мнению, является лучшим работодателем в Эстонии, большая часть (7%) спонтанно назвала TransferWise, за ним следовали Eesti Energia, Telia, Cleveron и Swedbank. Популярность Swedbank по сравнению с прошлым годом сократилась на 10%, то есть в два раза.

Когда студентам дали возможность выбрать из предложенного списка эстонских предприятий места, где они могли бы работать, то интерес к банкам тоже был меньше, чем в прошлом году: как Swedbank, так и Luminor потеряли свои позиции, заняв 9 место (в прошлом году 3) и 17 место (в прошлом году 10) соответственно. Только LHV смог сохранить прошлогоднее 5 место. 79% молодежи хотели бы работать в Skype, который занял первое место и в прошлом году.

В целом, студенты высоко ценят имидж ИТ-сектора. 65% студентов с удовольствием рассмотрели бы вариант работы в одном из университетов Эстонии.

Kantar Emor в апреле этого года провел опрос среди 700 студентов, получающих степень бакалавра или магистра в университетах и высших учебных заведениях Эстонии по техническим специальностям, естественным наукам или экономике и управлению.

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Созданный в 1990 году Kantar Emor предоставляет информационно-консультативные услуги. Emor входит в международный концерн маркетинговой информации Kantar, который является вторым по величине концерном информационных услуг в мире.

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