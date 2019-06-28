ИССЛЕДОВАНИЕ: Студенты предпочитают государственным должностям работу в частных фирмах, мечтают о Skype

Для студентов университетов и высших учебных заведений при выборе работодателя по-прежнему наиболее важна конкурентоспособная зарплата — почти половина студентов отметили это как один из трех самых важных факторов. Почти треть респондентов упомянули также дружелюбную рабочую среду и гибкий график — по сравнению с прошлым годом важность гибкого графика значительно увеличилась. По словам Эско, это связано с тем, что растет доля тех студентов, которые хотят продолжать учебу параллельно с работой.

Для 27% одним из трех важнейших критериев является ценность сотрудников в глазах работодателя, для одной пятой — стабильное рабочее место, и для 18% — интересная и разнообразная работа.

Популярность банков снижается

Когда представители Kantar Emor спросили у студентов, какое предприятие или организация, по их мнению, является лучшим работодателем в Эстонии, большая часть (7%) спонтанно назвала TransferWise, за ним следовали Eesti Energia, Telia, Cleveron и Swedbank. Популярность Swedbank по сравнению с прошлым годом сократилась на 10%, то есть в два раза.

Когда студентам дали возможность выбрать из предложенного списка эстонских предприятий места, где они могли бы работать, то интерес к банкам тоже был меньше, чем в прошлом году: как Swedbank, так и Luminor потеряли свои позиции, заняв 9 место (в прошлом году 3) и 17 место (в прошлом году 10) соответственно. Только LHV смог сохранить прошлогоднее 5 место. 79% молодежи хотели бы работать в Skype, который занял первое место и в прошлом году.

В целом, студенты высоко ценят имидж ИТ-сектора. 65% студентов с удовольствием рассмотрели бы вариант работы в одном из университетов Эстонии.

Kantar Emor в апреле этого года провел опрос среди 700 студентов, получающих степень бакалавра или магистра в университетах и высших учебных заведениях Эстонии по техническим специальностям, естественным наукам или экономике и управлению.

Созданный в 1990 году Kantar Emor предоставляет информационно-консультативные услуги. Emor входит в международный концерн маркетинговой информации Kantar, который является вторым по величине концерном информационных услуг в мире.