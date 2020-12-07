Исследование: сохранение работы стало важнее заработной платы

Хотя ожидается, что коронавирусом заразится лишь небольшое количество людей, 93% работающих людей во всем мире чувствуют себя затронутыми пандемией. Сохранение рабочих мест считалось наиболее важным вопросом во всех секторах, за исключением ИТ, где сотрудники считали наиболее важными вопросы гибкости рабочего времени и места работы.

В то же время значительная часть работающих считает очень важным сохранить гибкость, которую они уже обрели. 43% респондентов считают, что коронавирус навсегда уничтожил менталитет работы ”с девяти до пяти”. Люди предпочитают работать 2-3 дня в неделю в офисе, а остальные дни — дома. Мужчины чуть больше заинтересованы в возвращении в офис, чем женщины, а люди до 25 лет заинтересованы в этом больше, чем их родители. Родители маленьких детей больше всего хотели бы продолжать работать в домашнем офисе — даже после окончания вызванных коронавирусом ограничений.

”Эстонию нельзя сравнивать с крупными странами, где для многих людей отправиться на работу означает часы в поезде или сотни километров по шоссе каждый день, — сказал руководитель Manpower Baltikum Хейго Калдра. — Если люди могут попасть на работу быстро, и в офисе условия работы у них лучше, комфортнее или современнее, чем дома, предпочтение отдается офису, но зачастую лучшим решением является сочетание работы в офисе и дома. Работодатели должны по возможности подходить к каждому сотруднику индивидуально — если у одного человека не получается хорошо работать из дома, это не означает, что такая возможность не должна предоставляться никому. Единый свод правил также не всегда идеальный вариант, поскольку в конечном итоге в большинстве случаев правила просто не подойдут никому”.

Согласно исследованию, многие возвращающиеся на работу во время и после вспышки вируса также обеспокоены усилением контроля работодателя над их здоровьем. Выяснилось, что согласно опросу, каждый третий человек не доверяет своему работодателю настолько, чтобы предоставить ему право на выполнение тестирования на коронавирус, измерение температуры или другие медицинские процедуры. Чтобы повысить уровень доверия, многие крупные работодатели по всему миру начали нанимать профессиональных медицинских работников, а также консультантов и психологов.