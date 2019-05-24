Исследование: сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?

Организованное CVKeskus.ee исследование показало, что мужчины могли бы достойно жить на среднюю брутто-зарплату 1970 евро, а женщины — 1773 евро. Кроме того, выяснилось, что чем старше становится человек, тем в большей зарплате он нуждается. Например, молодому человеку в возрасте 15-20 лет хватало бы брутто-зарплаты 1579 евро, однако работники старше 30 лет желали получать почти 2000 евро.

”Из исследования следует, что для достойной жизни больше всего нуждаются в хорошем заработке люди в возрасте 40 лет, когда ожидание по зарплате достигает максимума (2099 евро)”, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт. ”Как и следовало ожидать, самые низкие требования были у 16-летних, им хватило бы 1433 евро. С другой стороны, из этого следует, что для достойной жизни средней брутто-зарплаты Эстонии не хватило бы даже 16-летним. Поэтому, войдя на рынок труда, молодежи приходится искать работу, где можно зарабатывать намного больше средней зарплаты”, — добавил Хенри Аувэярт.

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Результаты исследования также показывают, что людям с более высоким уровнем образования для достойной жизни нужно больше денег. Ожидание по средней брутто-зарплате работников с основным образованием составляет 1625 евро, а работников с высшим образованием — 2031 евро.