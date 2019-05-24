24.05.2019, 08:55

Исследование: сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?

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Ида-Вирумаа удивляет
rus.delfi.ee
EST 6
Eurod
EurodFoto: Ester Vaitmaa

На основании ответов более 3000 работников выяснилось, сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить. По словам работников, средняя брутто-зарплата, обеспечивающая достойную жизнь, составляет 1865 евро, что на 555 евро больше, чем средняя брутто-зарплата в Эстонии в 2018 году.

Организованное CVKeskus.ee исследование показало, что мужчины могли бы достойно жить на среднюю брутто-зарплату 1970 евро, а женщины — 1773 евро. Кроме того, выяснилось, что чем старше становится человек, тем в большей зарплате он нуждается. Например, молодому человеку в возрасте 15-20 лет хватало бы брутто-зарплаты 1579 евро, однако работники старше 30 лет желали получать почти 2000 евро.

”Из исследования следует, что для достойной жизни больше всего нуждаются в хорошем заработке люди в возрасте 40 лет, когда ожидание по зарплате достигает максимума (2099 евро)”, — прокомментировал исследование менеджер CVKeskus.ee по маркетингу Хенри Аувяэрт. ”Как и следовало ожидать, самые низкие требования были у 16-летних, им хватило бы 1433 евро. С другой стороны, из этого следует, что для достойной жизни средней брутто-зарплаты Эстонии не хватило бы даже 16-летним. Поэтому, войдя на рынок труда, молодежи приходится искать работу, где можно зарабатывать намного больше средней зарплаты”, — добавил Хенри Аувэярт.

Ида-Вирумаа удивляет


Результаты исследования также показывают, что людям с более высоким уровнем образования для достойной жизни нужно больше денег. Ожидание по средней брутто-зарплате работников с основным образованием составляет 1625 евро, а работников с высшим образованием — 2031 евро.

Несколько удивляет, что лидером в части потребности в высокой зарплате является вовсе не Таллинн, а Ида-Вирумаа, жители которого для хорошей жизни нуждаются в брутто-зарплате 2019 евро. В таблице ожиданий по зарплате жители столицы занимают второе место с зарплатой 1910 евро.

Руководителям требуется больше


Если смотреть по сферам, то в самой большой зарплате для достойной жизни нуждаются руководители (2270 евро), специалисты, работающие в сферах строительства и недвижимости (2087 евро). За ними следуют работники финансового (1997 евро), маркетингового (1979 евро) и государственного (1939) секторов. Работники одного из самых высокооплачиваемых в Эстонии секторов — инфотехнологии — считают, что могли бы прожить на 1871 евро.

Чтобы выяснить достаточный для нормальной жизни размер зарплаты, крупнейший в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee опросил 3029 работников. 38% отвечавших были моложе 30 лет, 50% — в возрасте 31-50 лет и 12% — старше 50 лет. По уровню образования 7% отвечавших имели основное образование, 23% — среднее, 28% — профессиональное и 42% — высшее образование.

Цена благополучия у мужчин выше

Мужчины1970 €
Женщины1773 €


Людям более старшего возраста нужно больше денег

15–201579 €
21–301749 €
31–401970 €
41–501999 €
51–601953 €


Чем выше уровень образования, тем больше нужно денег

ТОП

Основное образование1625 €
Среднее образование1771 €
Высшее образование2031 €

ТОП 3 места, где для достойной жизни нужно больше денег

Ида-Вирумаа2019 €
Таллинн1910 €
Пярну1895 €

ТОП 10 сфер, впереди — руководители

Управление2270 €
Строительство и недвижимость2087 €
Финансы1997 €
Маркетинг и реклама1979 €
Государственный и публичный сектор1939 €
Продажа1907 €
Инфотехнология1871 €
Промышленность и производство1854 €
Транспорт и логистика1848 €
Ассистирование1753 €
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