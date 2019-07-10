Исследование SEB: у эстонцев больше своих фирм, чем у балтийских соседей
В Эстонии 19% из участников исследования, проведенного SEB Pank, сказали, что имеют свое предприятие, при этом в Латвии и Литве это подтвердили 8% респондентов.
В Эстонии 19% из участников исследования, проведенного SEB Pank, сказали, что имеют свое предприятие, при этом в Латвии и Литве это подтвердили 8% респондентов.
Зато из ответов литовцев (17% респондентов) и латышей (14%) выяснилось, что в реальности они занимаются частным предпринимательством чаще, чем эстонцы (6%).
Не собираются заниматься предпринимательством 44% литовцев и 34% латышей и эстонцев.
”Согласно исследованию, литовцы и латыши более предприимчивы, чем мы, хотя и не придают большого значения формализации бизнес-деятельности. У эстонцев значительно больше предприятий, что вызвано, в частности, тем, что создание фирмы в Эстонии — простой процесс, не отягощенный бюрократией. В то же время реальная предпринимательская активность эстонцев, согласно опросу, — чуть ниже, чем у соседей. Несомненно, благоприятствует этому и нынешняя экономическая ситуация, а также высокая занятость в сфере работы по найму”, — рассказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.
Среди респондентов, собирающихся заниматься предпринимательством, больше всего бизнес-идей у литовцев (77%), за которыми следуют латыши (67%) и эстонцы (61%).
Эстонцы и латыши видят в предпринимательстве возможность самореализации
Для эстонцев и латышей предпринимательство означает прежде всего реализацию своих идей и планов: так считают примерно 60% респондентов в этих странах, тогда как литовцы видят в этом источник дополнительного дохода (58%). При этом лишь 6–7 процентов из ответивших во всех трех странах отметили, что в предпринимательство люди идут от невозможности найти подходящую работу.
Среди опрошенных в Эстонии свою фирму имеют 25% мужчин и почти 13% женщин. Больше всего предпринимателей (более 35%) среди зарабатывающих более 1250 евро в месяц, а меньше всего предпринимателей — среди зарабатывающих 750–1000 евро в месяц (почти 17%). Предпринимательский дух поддерживается образованием, так как из людей с высшим образованием предпринимательством занимаются почти 31%, а среди людей с основным, средним или профессиональным образованием доля предпринимателей составляет менее 20%.
В исследовании приняли участие более 3000 человек из стран Балтии, из которых предпринимательством так или иначе занимаются более 700 человек.
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