Исследование SEB: у эстонцев больше своих фирм, чем у балтийских соседей

Зато из ответов литовцев (17% респондентов) и латышей (14%) выяснилось, что в реальности они занимаются частным предпринимательством чаще, чем эстонцы (6%).

Не собираются заниматься предпринимательством 44% литовцев и 34% латышей и эстонцев.

”Согласно исследованию, литовцы и латыши более предприимчивы, чем мы, хотя и не придают большого значения формализации бизнес-деятельности. У эстонцев значительно больше предприятий, что вызвано, в частности, тем, что создание фирмы в Эстонии — простой процесс, не отягощенный бюрократией. В то же время реальная предпринимательская активность эстонцев, согласно опросу, — чуть ниже, чем у соседей. Несомненно, благоприятствует этому и нынешняя экономическая ситуация, а также высокая занятость в сфере работы по найму”, — рассказал руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Среди респондентов, собирающихся заниматься предпринимательством, больше всего бизнес-идей у литовцев (77%), за которыми следуют латыши (67%) и эстонцы (61%).

Эстонцы и латыши видят в предпринимательстве возможность самореализации

Для эстонцев и латышей предпринимательство означает прежде всего реализацию своих идей и планов: так считают примерно 60% респондентов в этих странах, тогда как литовцы видят в этом источник дополнительного дохода (58%). При этом лишь 6–7 процентов из ответивших во всех трех странах отметили, что в предпринимательство люди идут от невозможности найти подходящую работу.