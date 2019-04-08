08.04.2019, 21:45

Исследование SEB: самыми оптимистичными в Эстонии оказались малые и средник предприятия из Тартумаа


rus.delfi.ee
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Eurod
EurodFoto: Madis Veltman

Исследование SEB Baltic Business Outlook (BBO) показало, что если 13 процентов эстонских малых и средних предприятий (МСП) ожидают в 2019 году роста оборота более чем на 15 процентов, то предприятия Тартумаа настроены более оптимистично: 16 процентов из них прогнозируют рост оборота в нынешнем году более чем на 15%. Также МСП Тартумаа твердо намерены закрепиться на экспортных рынках.

В ходе исследования SEB BBO предпринимателям было предложено также оценить факторы, которые в текущем году оказывают наибольшее влияние на рост их оборота. Исследование показало, что более всего увеличение оборота тормозят высокое налоговое бремя, сковывающее законодательство и чрезмерная бюрократия. Как явствует из результатов исследования, вопреки распространенному мнению нехватку рабочей силы МСП считают лишь пятой по степени важности проблемой, развитие продукции и услуг и недостаточность навыков работников — девятой.

”В отношении экспорта своими превышающими средние по Эстонии амбициями заметно выделяются МСП Тартумаа. Если, согласно исследованию SEB, выйти на новые рынки или расширить свое присутствие на уже имеющихся предполагает лишь каждое десятое предприятие Эстонии, то в Тартумаа такие планы вынашивает каждое четвертое МСП. Не сильно изменились и планы МСП Тартумаа в отношении инвестиций: инвестиции в размере более 50 тысяч евро планируют 12% предприятий, что также превышает средний показатель по Эстонии (11%). Наибольшую активность инвесторы Тартумаа проявляют в сельскохозяйственном секторе,” — комментирует руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Около 20 процентов МСП Тартумаа планируют в нынешнем году увеличить численность своих работников на 24 процента по сравнению с 2018 годом. Большинство предприятий, которые ищут работников, действует в сферах строительства, сельского хозяйства, транспорта и логистики.

В 2018 году экономический рост стран Балтии был одним из самых быстрых в Европе, и рост зарплат и внутреннего спроса заметно повысил экономическую уверенность МСП Эстонии, Латвии и Литвы к текущему хозяйственному году.

Наиболее оптимистичными в странах Балтии оказались МСП Эстонии, 92% которых ожидают роста оборота в нынешнем году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. В Латвии их доля составляет 89%, в Литве — 87%, так что в зависимости от страны доля МСП, боящихся спада оборота, уменьшилась до 10%.

Уже седьмой год подряд SEB Grupp проводит исследование ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий (МСП) на начавшийся хозяйственный год. В проведенном в конце декабря прошлого года опросе приняли участие около 4500 МСП стран Балтии. В Тартумаа в исследовании участвовало 244 предприятия.

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