Исследование SEB: самыми оптимистичными в Эстонии оказались малые и средник предприятия из Тартумаа

В ходе исследования SEB BBO предпринимателям было предложено также оценить факторы, которые в текущем году оказывают наибольшее влияние на рост их оборота. Исследование показало, что более всего увеличение оборота тормозят высокое налоговое бремя, сковывающее законодательство и чрезмерная бюрократия. Как явствует из результатов исследования, вопреки распространенному мнению нехватку рабочей силы МСП считают лишь пятой по степени важности проблемой, развитие продукции и услуг и недостаточность навыков работников — девятой.

”В отношении экспорта своими превышающими средние по Эстонии амбициями заметно выделяются МСП Тартумаа. Если, согласно исследованию SEB, выйти на новые рынки или расширить свое присутствие на уже имеющихся предполагает лишь каждое десятое предприятие Эстонии, то в Тартумаа такие планы вынашивает каждое четвертое МСП. Не сильно изменились и планы МСП Тартумаа в отношении инвестиций: инвестиции в размере более 50 тысяч евро планируют 12% предприятий, что также превышает средний показатель по Эстонии (11%). Наибольшую активность инвесторы Тартумаа проявляют в сельскохозяйственном секторе,” — комментирует руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Около 20 процентов МСП Тартумаа планируют в нынешнем году увеличить численность своих работников на 24 процента по сравнению с 2018 годом. Большинство предприятий, которые ищут работников, действует в сферах строительства, сельского хозяйства, транспорта и логистики.