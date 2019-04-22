Исследование SEB: предприятия Ида-Вирумаа более оптимистичны и амбициозны, чем их соседи в Ляэне-Вирумаа

Исследование SEBBaltic Business Outlook (BBO), касающееся малых и средних предприятий, показало, что в отношении экономических результатов нынешнего года МСП Ида-Вирумаа настроены значительно более оптимистично, чем МСП Ляэне-Вирумаа. На это есть и причина, так как согласно данным исследования почти треть МСП Ида-Вирумаа намерена увеличить свой экспорт.
Если в Эстонии в целом к 2019 году рост оборота более чем на 15% прогнозируют примерно 13% МСП, то в Ида-Вирумаа на рост оборота рассчитывает аж пятая часть всех предприятий. Контраст особенно заметен при сравнении с Ляэне-Вирумаа, где только 7% предприятий решаются прогнозировать рост оборота.
”Обращают на себя внимание и амбиции предприятий Ида-Вирумаа в отношении экспорта. Если в среднем 73 процента эстонских предприятий планируют сосредоточиться на местном рынке и только 11 процентов намереваются искать новые экспортные рынки, то в Ида-Вирумаа 32 процента МСП поставили в этом году целью либо расширить свою деятельность на тех экспортных рынках, на которых они уже представлены, либо даже выйти на новые. Напротив, готовность МСП Ляэне-Вирумаа к деятельности в сфере экспорта значительно ниже, и только 12 процентов предприятий сосредоточатся в нынешнем году на экспорте”, — комментирует результаты исследования руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.
Инвестиционные планы предприятий Ида-Вирумаа за последние годы существенно не изменились: 11% местных МСП планируют в этом году инвестиции, превышающие 50 тысяч евро. Предприятия Ляэне-Вирумаа, напротив, проявляют осторожность в отношении крупных инвестиций: их сегодня планируют осуществить только 5% МСП. Это также отражается в готовности к инновациям: по этому показателю предприятия Ляэне-Вирумаа находятся на последнем месте в Эстонии, тогда как Ида-Вирумаа — близко к среднему по Эстонии.
Зато предприниматели как Ляэне-Вирумаа, так и Ида-Вирумаа активно используют интернет для продажи своих товаров и услуг. Уже сегодня 42% предприятий этих уездов используют э-каналы, что в два с лишним раза больше, чем, например, в Пылвамаа, Вырумаа и Валгамаа, где соответствующий показатель составляет только 19%. 21% МСП Ида-Вирумаа и 22% МСП Ляэне-Вирумаа планируют в будущем продавать свою продукцию по интернету.
В конце прошлого года SEB провел исследование среди МСП стран Балтии ”Барометр предпринимательства — 2019”, в рамках которого выяснялись прогнозы предприятий на следующий год. В исследовании приняли участие 2169 малых и средних предприятий. В Ида- и Ляэне-Вирумаа в исследовании участвовали 176 предприятий.