Исследование SEB: предприятия Ида-Вирумаа более оптимистичны и амбициозны, чем их соседи в Ляэне-Вирумаа

Если в Эстонии в целом к 2019 году рост оборота более чем на 15% прогнозируют примерно 13% МСП, то в Ида-Вирумаа на рост оборота рассчитывает аж пятая часть всех предприятий. Контраст особенно заметен при сравнении с Ляэне-Вирумаа, где только 7% предприятий решаются прогнозировать рост оборота.

”Обращают на себя внимание и амбиции предприятий Ида-Вирумаа в отношении экспорта. Если в среднем 73 процента эстонских предприятий планируют сосредоточиться на местном рынке и только 11 процентов намереваются искать новые экспортные рынки, то в Ида-Вирумаа 32 процента МСП поставили в этом году целью либо расширить свою деятельность на тех экспортных рынках, на которых они уже представлены, либо даже выйти на новые. Напротив, готовность МСП Ляэне-Вирумаа к деятельности в сфере экспорта значительно ниже, и только 12 процентов предприятий сосредоточатся в нынешнем году на экспорте”, — комментирует результаты исследования руководитель сферы розничного банковского обслуживания SEB Айнар Леппянен.

Инвестиционные планы предприятий Ида-Вирумаа за последние годы существенно не изменились: 11% местных МСП планируют в этом году инвестиции, превышающие 50 тысяч евро. Предприятия Ляэне-Вирумаа, напротив, проявляют осторожность в отношении крупных инвестиций: их сегодня планируют осуществить только 5% МСП. Это также отражается в готовности к инновациям: по этому показателю предприятия Ляэне-Вирумаа находятся на последнем месте в Эстонии, тогда как Ида-Вирумаа — близко к среднему по Эстонии.