20.03.2019, 21:45

Исследование SEB: малые предприятия Эстонии сосредоточиваются на местной рабочей силе


rus.delfi.ee
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tööstus
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

У подрядчиков в 2019 году создалась благоприятная ситуация, так как малые и средние предприятия (МСП) Эстонии не собираются менять количество работников. Почти 80% МСП не считают наем иностранных работников актуальной темой, хотя на фоне общего экономического оптимизма и стабильного рынка труда жажда инноваций делает шаг назад, как показывает исследование SEB ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook).

МСП Эстонии прогнозируют стабильность на рынке труда, так как, по мнению 78% опрошенных, число работников не изменится, а наем запланирован у 17%. Доля предприятий, думающих об уменьшении количества работников, последние годы сохранялась на уровне пяти процентов. В Латвии и Литве наблюдается аналогичная картина: в обеих странах только 8% МСП планируют уменьшение числа работников, нанимать же новых собираются 16% и 19% соответственно.

”Учитывая реально напряженную ситуацию на рынке рабочей силы и растущие затраты на рабочую силу, сохранение прибыльности и привлечение новых работников — непростая задача для предприятий”, — рассказал руководитель сферы розничных банковских услуг Айнар Леппянен.

Из эстонских предприятий иностранную рабочую силу оплачивают 8%, а в дальнейшем такую возможность взвешивают 13% — это самые высокие показатели по Прибалтике. В планы примерно четырех пятых МСП наем иностранной рабочей силы не входит. В Латвии работники иностранного происхождения заняты в 4% МСП, а 12% заинтересованы в оплате их труда в дальнейшем; в Литве соответствующие показатели — 6% и 8%, т. е. самые низкие по странам Балтии.

В Эстонии и Литве упал интерес к инновациям


В то же время возникает вопрос, как предполагаемая стабильность влияет на инновационную деятельность предприятий. А именно: 46% эстонских МСП не планируют инноваций, и этот показатель — заметно выше, чем прошлогодние 30%. Тем не менее, обновлять свои товары или услуги в 2019 году планируют 35% МСП, 16% делают вклад в развитие работников, а 13% думают об изменении бизнес-модели. В Латвии об инновациях не думают 52% МСП, в Литве — 56%, при этом в последней ситуация заметно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

”Низкий интерес к инновациям может объясняться общим экономическим оптимизмом, который вызван большим внутренним спросом и довольно-таки приличным годом в плане экспорта. Учитывая цикличность экономики, обстоятельства могут поменяться, а откладывание обновлений на потом — притормозить конкурентоспособность предприятий в будущем, особенно если принимать во внимание требования повышения зарплаты и вытекающее из этого подорожание конечного продукта”, — отметил Леппянен.

В 2018 году экономический рост стран Балтии был одним из самых быстрых в Европе, и рост зарплат и внутреннего спроса заметно повысил экономическую уверенность МСП Эстонии, Латвии и Литвы к текущему хозяйственному году.

Наиболее оптимистичными были МСП Эстонии, 92% которых ожидает роста оборота в нынешнем году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. В Латвии их доля составляет 89%, в Литве — 87%, так что в зависимости от страны доля МСП, боящихся спада оборота, уменьшилась до 10%.

Уже седьмой год подряд SEB Grupp проводит исследование ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий (МСП) на начавшийся хозяйственный год. В проведенном в конце декабря прошлого года опросе приняли участие около 4500 МСП стран Балтии.

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