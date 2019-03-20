Исследование SEB: малые предприятия Эстонии сосредоточиваются на местной рабочей силе



В то же время возникает вопрос, как предполагаемая стабильность влияет на инновационную деятельность предприятий. А именно: 46% эстонских МСП не планируют инноваций, и этот показатель — заметно выше, чем прошлогодние 30%. Тем не менее, обновлять свои товары или услуги в 2019 году планируют 35% МСП, 16% делают вклад в развитие работников, а 13% думают об изменении бизнес-модели. В Латвии об инновациях не думают 52% МСП, в Литве — 56%, при этом в последней ситуация заметно ухудшилась по сравнению с прошлым годом.

”Низкий интерес к инновациям может объясняться общим экономическим оптимизмом, который вызван большим внутренним спросом и довольно-таки приличным годом в плане экспорта. Учитывая цикличность экономики, обстоятельства могут поменяться, а откладывание обновлений на потом — притормозить конкурентоспособность предприятий в будущем, особенно если принимать во внимание требования повышения зарплаты и вытекающее из этого подорожание конечного продукта”, — отметил Леппянен.

В 2018 году экономический рост стран Балтии был одним из самых быстрых в Европе, и рост зарплат и внутреннего спроса заметно повысил экономическую уверенность МСП Эстонии, Латвии и Литвы к текущему хозяйственному году.

Наиболее оптимистичными были МСП Эстонии, 92% которых ожидает роста оборота в нынешнем году, что является самым высоким показателем за последние пять лет. В Латвии их доля составляет 89%, в Литве — 87%, так что в зависимости от страны доля МСП, боящихся спада оборота, уменьшилась до 10%.

Уже седьмой год подряд SEB Grupp проводит исследование ”Барометр предпринимательства стран Балтии” (Baltic Business Outlook), по результатам которого выявляют ожидания малых и средних предприятий (МСП) на начавшийся хозяйственный год. В проведенном в конце декабря прошлого года опросе приняли участие около 4500 МСП стран Балтии.