20.03.2019, 10:05

Исследование SEB: государственный цифровой потенциал Эстонии не затронул частный сектор

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rus.delfi.ee
EST
Dell sülearvutid 12.03.2019
Foto: Andres Putting

Несмотря на высокие позиции Эстонии в сфере цифрового государства, свежий отчет банка SEB Baltic Business Outlook (BBO) указывает на то, что позитивные подвижки в цифровой сфере не дошли до частного сектора.

Лишь четверть малых и средних предприятий Эстонии (МСП) использует в своей коммерческой деятельности электронные платформы, сообщает пресс-служба банка.

”Цифровой потенциал Эстонского государства часто ставится в пример другим, наш высокий уровень подтвержден исследованиями по всему ЕС. Однако когда балтийским компаниям был задан вопрос о готовности предлагать свои товары и услуги в цифровой сфере, обнаружилось, что для пятой части эстонских и литовских и почти 40% латышских МСП данный вариант совсем не имеет значения. Это ставит под вопрос конкурентоспособность предприятий Балтии в будущем”, — прокомментировал исследование SEB BBO руководитель сектора розничной торговли SEB Айнар Леппянен.

Леппанен пояснил, что по сравнению с другими странами Балтии ситуация в Эстонии несколько лучше, однако для поддержания конкурентоспособности нужно действовать оперативно. Выводы исследования SEB BBO подтверждает проведенное среди промышленных предприятий исследование RAIT Factum Arico, в результате которого выяснилось, что среди предприятий обрабатывающей и горнодобывающей промышленности Эстонии свои процессы оцифровали лишь 24% опрошенных.

Член правления SEB Латвия Арнис Шкапарс подтверждает, что более двух третей латвийских МСП не используют в своей торговой деятельности веб-каналы. ”Конечно, данное обстоятельство нас беспокоит, так как тенденции свидетельствуют о противоположных ожиданиях со стороны клиентов. Растет число людей, которые хотят совершать покупки в интернете, и если предприятия не пользуются данным каналом для продажи своих товаров и услуг, их конкурентоспособность падает. Например, для проживающих за границей клиентов это единственная возможность покупать товары латышских компаний”, — разъяснил Шкапарс.

По данным исследования SEB BBO только пятая часть (20%) латышских МСП применяют веб-каналы для сбыта своих товаров и услуг, в Литве данный показатель составляет 22%, а в Эстонии электронные каналы торговли используют 25% МСП. Латвия и в ближайшем будущем не спешит внедрять электронные каналы для МСП, в начавшемся году запустить интернет-торговлю планируют только 13%. Одновременно 17% литовских и целых 21% эстонских предприятий уже развивают платформы электронной торговли.

SEB BBO — это ежегодное исследование Балтийского региона, сводящее воедино ожидания МСП всей Балтии в пяти важнейших областях: изменение оборота, количество работников, экспорт, инновации и инвестиции. Исследование BBO 2019 составлено на основании ответов 4200 респондентов — МСП Балтии. Опрос проводился в декабре прошлого года.

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