Исследование SEB: государственный цифровой потенциал Эстонии не затронул частный сектор

Лишь четверть малых и средних предприятий Эстонии (МСП) использует в своей коммерческой деятельности электронные платформы, сообщает пресс-служба банка.

”Цифровой потенциал Эстонского государства часто ставится в пример другим, наш высокий уровень подтвержден исследованиями по всему ЕС. Однако когда балтийским компаниям был задан вопрос о готовности предлагать свои товары и услуги в цифровой сфере, обнаружилось, что для пятой части эстонских и литовских и почти 40% латышских МСП данный вариант совсем не имеет значения. Это ставит под вопрос конкурентоспособность предприятий Балтии в будущем”, — прокомментировал исследование SEB BBO руководитель сектора розничной торговли SEB Айнар Леппянен.

Леппанен пояснил, что по сравнению с другими странами Балтии ситуация в Эстонии несколько лучше, однако для поддержания конкурентоспособности нужно действовать оперативно. Выводы исследования SEB BBO подтверждает проведенное среди промышленных предприятий исследование RAIT Factum Arico, в результате которого выяснилось, что среди предприятий обрабатывающей и горнодобывающей промышленности Эстонии свои процессы оцифровали лишь 24% опрошенных.