Исследование SEB: государственный цифровой потенциал Эстонии не затронул частный сектор

Член правления SEB Латвия Арнис Шкапарс подтверждает, что более двух третей латвийских МСП не используют в своей торговой деятельности веб-каналы. ”Конечно, данное обстоятельство нас беспокоит, так как тенденции свидетельствуют о противоположных ожиданиях со стороны клиентов. Растет число людей, которые хотят совершать покупки в интернете, и если предприятия не пользуются данным каналом для продажи своих товаров и услуг, их конкурентоспособность падает. Например, для проживающих за границей клиентов это единственная возможность покупать товары латышских компаний”, — разъяснил Шкапарс.
По данным исследования SEB BBO только пятая часть (20%) латышских МСП применяют веб-каналы для сбыта своих товаров и услуг, в Литве данный показатель составляет 22%, а в Эстонии электронные каналы торговли используют 25% МСП. Латвия и в ближайшем будущем не спешит внедрять электронные каналы для МСП, в начавшемся году запустить интернет-торговлю планируют только 13%. Одновременно 17% литовских и целых 21% эстонских предприятий уже развивают платформы электронной торговли.
SEB BBO — это ежегодное исследование Балтийского региона, сводящее воедино ожидания МСП всей Балтии в пяти важнейших областях: изменение оборота, количество работников, экспорт, инновации и инвестиции. Исследование BBO 2019 составлено на основании ответов 4200 респондентов — МСП Балтии. Опрос проводился в декабре прошлого года.