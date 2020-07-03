Исследование рынка труда: оптимизм в отношении найма рабочей силы никогда не был настолько низким

В рамках исследования ManpowerGroup были опрошены более 34 000 работодателей из 43 стран мира. Целью было узнать о планах в отношении найма рабочей силы на третий квартал. За последние несколько десятков лет результаты никогда не были столь негативными, как сегодня. Например, в Великобритании и Франции отмечен наиболее глубокий за все времена пессимизм в отношении найма, а в США подобный пессимизм в последний раз отмечался в 2009 году, на пике прошлого экономического кризиса. Ни в одной из принявших участие в исследовании стран оптимизм в отношении найма работников не сохранился на прошлогоднем уровне.

В 35 странах из 43 планируют в течение квартала сократить рабочие места, а не создавать новые. В настоящее время новые рабочие места хотят создать лишь в Японии, Индии, Китае, на Тайване, в США, а также в небольшом количестве в Хорватии и Германии. В наибольшей степени кризис разрушил планы по найму в Сингапуре, в Южной и Центральной Америке, а также в Южной Африке. Среди европейских стран наибольшим пессимизмом в части набора персонала в следующем квартале отличаются Словакия, Румыния, Великобритания, Швеция и Испания. Во всем мире меньше всего надежды на новые рабочие места в секторах туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, но во многих странах также сильно пострадали розничная и оптовая торговля, логистика и транспорт, сфера финансового посредничества.

Положительным моментом является то, что более половины респондентов (54%) отмечают стабилизацию ситуации и предполагают, что докризисный уровень будет достигнут до апреля следующего года. 12% работодателей опасаются, что времена активного найма персонала никогда не вернутся, а четверть считает, что предсказать восстановление невозможно.

«Эстония – не изолированный остров, а часть открытой и тесно переплетенной экономической системы. Возможно, мы хорошо справились с кризисом в области здравоохранения, но экономический кризис продолжается, и восстановление обещает быть долгим, – прокомментировал ситуацию в Эстонии исполнительный директор Manpower Baltikum Хейго Калдра. – Вскоре завершается целый ряд крупномасштабных мер поддержки, после чего, вероятно, произойдет еще одно замедление или откат назад, ведь до всех государственная поддержка не дошла. Квалифицированные рабочие и специалисты в своей области надолго без работы не останутся, но ситуация, когда даже неквалифицированные работники имели возможность выбирать места работы, вероятно, не восстановится, а заработная плата во многих секторах на некоторое время будет заморожена. Можно было бы считать, что люди из других стран в трудное время вернутся на родину, но пока этого не видим – похоже, что имеющие работу за границей домой не торопятся».